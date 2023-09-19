Судьбу задушившего беременную пассажирку таксиста решат в Волгограде

Волгоградский областной суд сегодня, 19 сентября, огласит приговор в отношении 40-летнего местного жителя Александра Журавко, который задушил и ограбил случайную беременную попутчицу. Как ранее сообщало V102.RU, тело Ирины Богатыревой (Кулаковой) нашли в одном из оврагов в Дубовском районе.

По версии следствия, 15 октября 2022 года примерно в 01.00 фигурант уголовного дела на иномарке Hyundai Accent заметил во дворе жилого дома № 61 в Тракторозаводском районе Волгограде по улице Ополченской ранее незнакомую ему 35-летнюю женщину. Последняя села к нему в машину и попросила ее подвезти. В ходе поездки женщина задремала, а водитель приметил у своей спутницы золотые украшения. После чего он вывез пассажирку в безлюдное место в районе 648-го километра трассы Р-228 Волгоград — Саратов — Сызрань.

Остановив машину, таксист вытащил женщину из салона, несколько раз ударил ее в область головы и задушил пр капюшоном от ее куртки. Затем, как утверждает следствие, с потерпевшей были сняты золотые сережки, две цепочки, две подвески и три кольца общей стоимостью более 111 000 рублей. Награбленное мужчина прятал у себя в гараже.

Со слов фигуранта дела, мотивом расправы послужило «плохое» поведение погибшей. Первоначально Журавко сообщил следствию, что во время движения женщина захотела в туалет, он остановил машину, и когда она вышла, то в этот момент он схватил ее и сильно прижал к земле, от чего последняя задохнулась.

Напомним, в СУ СКР по Волгоградской области не исключали, что в отношении беременной волгоградки могло быть совершено сексуальное насилие. Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности в 2006 году за покушение на насильственные действия сексуального характера. Тогда в аналогичной ситуации девушке удалось сбежать и сообщить о преступлении.

Коллаж и видео: ИА «Высота 102», ГУ МВД России по Волгоградской области

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