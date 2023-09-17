В Волгограде у птицефабрики массовое ДТП, перекрыто движение

На Третьей продольной в Волгограде у птицефабрики сегодня примерно в 17.30 произошло массовое ДТП, сообщает V102.RU.

— Две машины «всмятку», думаю, большегруз виноват. Пострадавшие все в крови, один под колесами прицепа вроде, накрыт пледом, — рассказывают очевидцы. — Сначала был звук удара, а потом визг тормозов большегруза. На даче были, слышали. Там и так бетонной стеной разделили дорогу, так все равно умудряются… Проклятый отрезок дороги. Судя по машинам, Priora прилетела ВАЗ-21099 в лоб, а потом уже большегруз подмял Priora.

Очевидцы уточняют, что в аварии столкнулись четыре автомобиля — три легковушки и грузовик. Перекрыты две полосы для движения.

Редакция «Высоты 102» направила запрос в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», в результате аварии образовался автомобильной затор протяженностью больше двух километров в сторону поста ДПС.

Фото: Владислав Байдаченко / vk.com

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