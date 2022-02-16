Общество 16.02.2022 19:34
0
16.02.2022 19:34
Департамент городского хозяйства администрации Волгограда по представлению прокуратуры установил бетонное ограждение на Третьей продольной магистрали, где в июле 2021 года в результате ДТП погиб ребенок. Теперь транспортные потоки разделены на протяжении одного километра в соответствии с требованиями законодательства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.
Напомним, 17 июля 2021 года в результате столкновения Chevrolet Lanos и грузового автомобиля в Краснооктябрьском районе Волгограда погиб ребенок. Его 31-летняя мать, находясь за рулем иномарки, в нарушение ПДД начала выполнять разворот и не уступила дорогу грузовику. Он на полном ходу врезался в правый бок легковушки и смял ее.
ДТП вызвало общественный резонанс, районная прокуратура провела проверку, в ходе которой были выявлены нарушения. В частности, на Третьей продольной напротив птицефабрики отсутствовали дорожные ограждения, препятствующие выезду автомобилей на встречную полосу. Их наличие могло бы предотвратить эту и десятки других аварий.
Реклама
В Волгограде умер легендарный спортсмен-самбист Геннадий Стеганцев16.02.2022 19:57
Общество 16.02.2022 19:57
Настоящее чудо: в храме Волгоградской области замироточили иконы16.02.2022 18:44
Общество 16.02.2022 18:44
На фасаде Волгоградстата спешно замазывают дыру на месте упавшей лепнины16.02.2022 17:46
Общество 16.02.2022 17:46
Туман и ураган усложнят жизнь водителям на трассах Волгоградской области16.02.2022 17:26
Общество 16.02.2022 17:26
Владельца двух УК отправили в колонию на 7,5 лет за кражу денег у жителей Волжского16.02.2022 16:29
Общество 16.02.2022 16:29
«Будь готов»: 100-летие пионерии в Волгоградской области отметят без бюджетных трат16.02.2022 16:12
Общество 16.02.2022 16:12
Сельские ДК в Волгоградской области хотят освободить от налога на прибыль16.02.2022 15:45
Общество 16.02.2022 15:45
Счет шел на минуты: медики спасли 2-летнего ребенка под Волгоградом16.02.2022 15:21
Общество 16.02.2022 15:21
Майнинговую ферму накрыли в подвале жилого дома в центре Волгограда16.02.2022 15:10
Общество 16.02.2022 15:10
Волгоградцам пообещали рост продолжительности жизни до 80 лет в 2030 году16.02.2022 12:51
Общество 16.02.2022 12:51
Заправки для электрокаров появятся в Волжском и в центре Волгограда16.02.2022 11:00
Общество 16.02.2022 11:00
Дом в отдаленном поселке Волгограда приговорили к сносу16.02.2022 10:22
Общество 16.02.2022 10:22
Назначен новый директор природного парка «Щербаковский» Волгоградской области16.02.2022 08:19
Общество 16.02.2022 08:19
Дома в четырех районах Волгограда попали под плановое отключение света16.02.2022 08:00
Общество 16.02.2022 08:00
Банк «Открытие»: жители юга не готовы носить шубы и не горят желанием их покупать себе или кому-то еще15.02.2022 19:23
Общество 15.02.2022 19:23
Реклама