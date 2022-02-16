



Департамент городского хозяйства администрации Волгограда по представлению прокуратуры установил бетонное ограждение на Третьей продольной магистрали, где в июле 2021 года в результате ДТП погиб р ебенок. Теперь транспортные потоки разделены на протяжении одного километра в соответствии с требованиями законодательства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Напомним, 17 июля 2021 года в результате столкновения Chevrolet Lanos и грузового автомобиля в Краснооктябрьском районе Волгограда погиб ребенок. Его 31-летняя мать, находясь за рулем иномарки, в нарушение ПДД начала выполнять разворот и не уступила дорогу грузовику. Он на полном ходу врезался в правый бок легковушки и смял ее.





ДТП вызвало общественный резонанс, районная прокуратура провела проверку, в ходе которой были выявлены нарушения. В частности, на Третьей продольной напротив птицефабрики отсутствовали дорожные ограждения, препятствующие выезду автомобилей на встречную полосу. Их наличие могло бы предотвратить эту и десятки других аварий.