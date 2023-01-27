Опубликован список самых аварийных участков дорог в Волгограде





В Волгограде с начала года произошло 44 ДТП, в которых погибли пять человек. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. При этом в областной Госавтоинспекции составили список самых аварийных участков дорог в областном центре.

Места концентрации дорожно-транспортных происшествий, образовавшихся на территории города Волгограда в 2022 году:

Пересечение Третьей продольной магистрали с ул. Алюминиевая (3 ДТП, 5 пострадавших)



Пересечение ул. им. Мясникова с ул. им. Николя Отрады (местный проезд) (3 ДТП, 1 человек погиб, двое пострадали)



Пересечение проспекта им. Ленина с проспектом Металлургов (10 ДТП, 10 пострадавших)



Третья продольная магистраль, напротив АЗС по ул. им. Менделеева, 222а (6 ДТП, 11 пострадавших)



Пересечение проспекта им. Ленина В.И. (местный проезд) с ул. Богунской (3 ДТП, 3 пострадавших)



Ул. им. маршала Еременко в районе пересечения с проспектом Металлургов (3 ДТП, 4 пострадавших)



Пересечение ул. им. маршала Еременко с ул. им. Хользунова (4 ДТП, 8 пострадавших)



Пересечение проспекта им. Ленина с ул. 7-й Гвардейской (4 ДТП, 7 пострадавших)



Пересечение проспекта Ленина с улицей Ленина (4 ДТП, 6 пострадавших)



Пересечение проспекта Ленина с ул. Пражской (5 ДТП, 8 пострадавших)



Ул. им. Рокоссовского, напротив АЗС «Роснефть» (3 ДТП, 1 погибший, 4 пострадавших)



Проспект Ленина, 15 возле кукольного театра (3 ДТП, 5 пострадавших)



Пересечение ул. им. Римского-Корсакова с ул. Продольной (3 ДТП, 4 пострадавших)



Бульвар 30-летия Победы, 40 около магазина «Перекресток» (6 ДТП, 6 пострадавших)



Пересечение ул. Ангарской с ул. им. Полоненко (3 ДТП, 3 пострадавших)



Пересечение ул. Жирновской с ул. им. Полоненко (3 ДТП, 5 пострадавших)



Пересечение ул. Рабоче-Крестьянской с ул. им. Огарева (5 ДТП, 8 пострадавших)



Пересечение ул. Череповецкой с ул. Ростовской (3 ДТП, 5 пострадавших)



Пересечение проспекта Университетского с ул. Кабардинской (4 ДТП, 6 пострадавших)



Пересечение ул. Краснопресненской с ул. Калининградской (3 ДТП, 3 пострадавших)



Пересечение ул. им. маршала Василевского с ул. им. Дарвина (3 ДТП, 5 пострадавших)



Пересечение ул. Казахской с дорогой, ведущей на пос. Песчанка (3 ДТП, 3 пострадавших).

При этом, согласно информации Госавтоинспекции, для каждого из перечисленных участков дорог характерны те или иные виды дорожных аварий.