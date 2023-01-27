Опубликован список самых аварийных участков дорог в Волгограде

В Волгограде с начала года произошло 44 ДТП, в которых погибли пять человек. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. При этом в областной Госавтоинспекции составили список самых аварийных участков дорог в областном центре.
Места концентрации дорожно-транспортных происшествий, образовавшихся на территории города Волгограда в 2022 году:
- Пересечение Третьей продольной магистрали с ул. Алюминиевая (3 ДТП, 5 пострадавших)
- Пересечение ул. им. Мясникова с ул. им. Николя Отрады (местный проезд) (3 ДТП, 1 человек погиб, двое пострадали)
- Пересечение проспекта им. Ленина с проспектом Металлургов (10 ДТП, 10 пострадавших)
- Третья продольная магистраль, напротив АЗС по ул. им. Менделеева, 222а (6 ДТП, 11 пострадавших)
- Пересечение проспекта им. Ленина В.И. (местный проезд) с ул. Богунской (3 ДТП, 3 пострадавших)
- Ул. им. маршала Еременко в районе пересечения с проспектом Металлургов (3 ДТП, 4 пострадавших)
- Пересечение ул. им. маршала Еременко с ул. им. Хользунова (4 ДТП, 8 пострадавших)
- Пересечение проспекта им. Ленина с ул. 7-й Гвардейской (4 ДТП, 7 пострадавших)
- Пересечение проспекта Ленина с улицей Ленина (4 ДТП, 6 пострадавших)
- Пересечение проспекта Ленина с ул. Пражской (5 ДТП, 8 пострадавших)
- Ул. им. Рокоссовского, напротив АЗС «Роснефть» (3 ДТП, 1 погибший, 4 пострадавших)
- Проспект Ленина, 15 возле кукольного театра (3 ДТП, 5 пострадавших)
- Пересечение ул. им. Римского-Корсакова с ул. Продольной (3 ДТП, 4 пострадавших)
- Бульвар 30-летия Победы, 40 около магазина «Перекресток» (6 ДТП, 6 пострадавших)
- Пересечение ул. Ангарской с ул. им. Полоненко (3 ДТП, 3 пострадавших)
- Пересечение ул. Жирновской с ул. им. Полоненко (3 ДТП, 5 пострадавших)
- Пересечение ул. Рабоче-Крестьянской с ул. им. Огарева (5 ДТП, 8 пострадавших)
- Пересечение ул. Череповецкой с ул. Ростовской (3 ДТП, 5 пострадавших)
- Пересечение проспекта Университетского с ул. Кабардинской (4 ДТП, 6 пострадавших)
- Пересечение ул. Краснопресненской с ул. Калининградской (3 ДТП, 3 пострадавших)
- Пересечение ул. им. маршала Василевского с ул. им. Дарвина (3 ДТП, 5 пострадавших)
- Пересечение ул. Казахской с дорогой, ведущей на пос. Песчанка (3 ДТП, 3 пострадавших).
Так, например, в большинстве случаев (на пересечении улиц) происходит столкновение автомобилей, а вот на Бульваре Победы в Дзержинском районе в районе магазина «Перекресток» чаще всего сбивают пешеходов, аналогичная ситуация на улице Еременко и на пересечении проспекта Ленина с проспектом Металлургов, а также на пересечении улиц Мясникова и Николая Отрады. В Советском районе на пересечении улицы Казахской с дорогой, ведущей на поселок Песчанка все три ДТП. случившиеся в 2022 году связаны со съездом автомобилей в кювет.
Здесь стоит подчеркнуть, что в обязанности ГИБДД входит учет всех ДТП, происходящих на территории региона, и внесение сведений в специальную базу, доступ к которой в том числе имеют сотрудники профильных комитетов местных органов власти. Последние как раз и должны анализировать ситуацию на дорогах и выявлять причины повышенной аварийности. Именно в ведении муниципалитетов находится улично-дорожная сеть населенных пунктов.
Таким образом, если у вас есть претензии к состоянию дорог или организации дорожного движения, жалобы необходимо направлять в Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, в отдел содержания дорог.