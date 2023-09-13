Спорт

«Ротор» в Волгограде разгромил «Легион» в кубковом матче со счетом 3:0

Спорт 13.09.2023 20:09
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13.09.2023 20:09


Сегодня, 13 сентября,  на Волгоград Арене «Ротор» со счетом 3:0 разгромил «Легион» из Махачкалы в 1/64 Кубка России. Как сообщает V102.RU, зрителей на этот раз на стадионе было гораздо меньше, чем на домашних матчах первенства – всего 5128 человек. Это было связано, видимо, с рабочим днем – не все смогли посетить игру. Но те, кто пришел, увидели два разных тайма. Если первый был невнятный и больше сумбурный, то во втором «Ротор» уверенно показал на поле, кто сильнее.
Главный тренер хозяев Сергей Попков решил предоставить возможность проявить себя нескольким футболистам второго состава, мало игравшим в чемпионате. Резервные игроки, соответственно, долго адаптировались и тяжело входили в кубковый матч. Нелегко давались и опасные моменты. На исходе получаса мог отличиться Дмитрий Прищепа, ударивший по воротам с дальней дистанции. Мяч завораживающе пролетел по красивой траектории, однако голкипер гостей в прыжке справился с угрозой. Еще одна попытка Дмитрия поразить ворота  также не увенчались успехом. На пути игрового снаряда встал футболист гостей, который, можно сказать, пожертвовал собой, чтобы спасти команду от гола – мяч попал ему в лицо.
Соперники в конечном итоге так и не смогли уверенно взять мяч под свой контроль в первом тайме. При этом игроки «Легиона» старались по возможности организовать атаки и не отсиживались в обороне. Но, видимо, им не хватило мастерства и хладнокровия в завершающей стадии. И ничья в первом тайме стала закономерным итогом того, что происходило на поле.
Вторая половина кардинально отличалась от первой. Сергей Попков произвел замены и отдыхать ушли Иван Шмаков, Кирилл Родионов и Илья Воробьев, уступив место игрокам основного состава – Юрию Завезену, Даниилу Арсентьеву и Рамазану Гаджимурадову. Ключевые исполнители быстро разобрались на поле и задали свой тон встрече. Уже через несколько минут после начала тайма Данил Пелих навесил с правого фланга. Его передачу замкнул Даниил Арсентьев и счет в матче был открыт.
«Ротор» продолжал давить и в середине второго тайма снова Пелих прострелил в штрафную и в очередной раз с правого фланга. Но на этот раз пас был сделан по земле и своим шансом отличиться воспользовался новичок сине-голубых – нападающий Михаил Агеев. Волгоградцы с удовольствием и достаточно хладнокровно разыгрывали атаки и радовали болельщиков красивыми комбинациями, пользуясь в том числе, не очень высоким уровнем соперника, который явно почувствовал усталость ближе к концу противостояния. На 76-й минуте вышедший на замену Юрий Завезен передачей разрезал оборону и вывел Рамазана Гаджимурадова один на один с голкипером. Рамазан забил третий гол «Ротора», перебросив мяч через вратаря махачкалинцев . К слову, новый форвард «Ротора» Михаил Агеев мог забить и четвертый гол, но это не позволил ему сделать голкипер «Легиона», отразивший опасный удар.
Болельщики встречали концовку игры уже на ногах – трибуны были довольны итогом встречи. Отметим, что сегодня сине-голубые одержали свою первую домашнюю победу в нынешнем сезоне. Таким образом, «Ротор» проходит в следующий этап Кубка России и продолжит борьбу за главный приз.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

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