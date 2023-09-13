В Центральном районе Волгограда сегодня, 13 сентября, на улице Новороссийской произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, сообщает ИА «Высота 102», скончался ребенок. По информации полицейских, школьник оказался под колесами иномарки вблизи дома №10 по указанной улице.

Трагедия произошла около 12.30.

– По предварительным данным, 65-летняя водитель Mercedes совершила наезд на 14–летнего школьника, пересекавшего проезжую часть на самокате. От полученных травм ребенок скончался, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

На место аварии выехало руководство городской Госавтоинспекции. Работают экипажи ГИБДД, следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства.