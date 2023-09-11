СК возбудил дело по факту тяжелой травмы юного акробата в городе Фролово





В городе Фролово Волгоградской области сотрудниками Межрайонного следственного отдела СУ СКР возбуждено уголовное по факту тяжелого травмирования 10-летнего мальчика в городском дворце культуры. Сообщается, что еще в мае ребенок получил компрессионный перелом позвоночника, в результате обрыва троса, на котором крепилось гимнастическое кольцо.

– По данным следствия, 22 мая находясь в городском дворце культуры города Фролово, ребенок до начала занятий по акробатике взобрался на гимнастическое кольцо, подвешенное на стальном тросе, на высоту 1,3 метра. В результате долговременной эксплуатации троса произошел его обрыв – и мальчик упал на пол, который не был оборудован амортизирующим покрытием, – сообщила сегодня, 11 сентября, официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – Согласно заключению экспертизы, малолетний получил компрессионный перелом позвонка.

Следователями возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

– В настоящее время следователями СК России проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будут установлены конкретные должностные лица, отвечающие за соблюдение требований безопасности, – уточняет представитель СУ СКР.

Напомним, что в минувшую пятницу внимание на город Фролово обратил глава СК России Александр Бастрыкин. Председатель Следственного комитета поручил сотрудникам проверить сообщения жителей о травле их продуктами горения, которые образуются в результате сжигания мусора на полигоне.