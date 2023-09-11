Расследования

СК возбудил дело по факту тяжелой травмы юного акробата в городе Фролово

Расследования 11.09.2023 11:02
0
11.09.2023 11:02


В городе Фролово Волгоградской области сотрудниками Межрайонного следственного отдела СУ СКР возбуждено уголовное по факту тяжелого травмирования 10-летнего мальчика  в городском дворце культуры. Сообщается, что еще в мае ребенок получил компрессионный перелом позвоночника, в результате обрыва троса, на котором крепилось гимнастическое кольцо. 

– По данным следствия, 22 мая находясь в городском дворце культуры города Фролово, ребенок до начала занятий по акробатике взобрался на гимнастическое кольцо, подвешенное на стальном тросе, на высоту 1,3 метра.  В результате долговременной эксплуатации троса произошел его обрыв – и мальчик упал на пол, который не был оборудован амортизирующим покрытием, – сообщила сегодня, 11 сентября, официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – Согласно заключению экспертизы, малолетний получил компрессионный перелом позвонка.

Следователями возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

– В настоящее время следователями СК России проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будут установлены конкретные должностные лица, отвечающие за соблюдение требований безопасности, – уточняет представитель СУ СКР. 

Напомним, что в минувшую пятницу внимание на город Фролово обратил глава СК России Александр Бастрыкин. Председатель Следственного комитета поручил сотрудникам проверить сообщения жителей о травле их продуктами горения, которые образуются в результате сжигания мусора на полигоне. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
11.09.2023 14:45
Расследования 11.09.2023 14:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.09.2023 15:47
Расследования 08.09.2023 15:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.09.2023 13:05
Расследования 08.09.2023 13:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.09.2023 21:25
Расследования 07.09.2023 21:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.09.2023 10:53
Расследования 07.09.2023 10:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.09.2023 20:58
Расследования 06.09.2023 20:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.09.2023 15:37
Расследования 06.09.2023 15:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.09.2023 14:42
Расследования 06.09.2023 14:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.09.2023 11:53
Расследования 06.09.2023 11:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.09.2023 08:57
Расследования 06.09.2023 08:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2023 21:00
Расследования 05.09.2023 21:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2023 17:05
Расследования 05.09.2023 17:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2023 12:28
Расследования 05.09.2023 12:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2023 12:26
Расследования 05.09.2023 12:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2023 14:05
Расследования 04.09.2023 14:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:45
«Ничего не помню»: камышанин после посещения клуба разбил 19 автомобилейСмотреть фотографии
14:13
При подсчете голосов на выборах в Волгограде наблюдатель получил сотрясениеСмотреть фотографии
14:02
Андрей Бочаров поручил сформировать бюджет с учетом интересов ВолгоградаСмотреть фотографии
13:11
Ответственное потребление: AB InBev Efes запустила в Волгоградской области социальную кампаниюСмотреть фотографии
13:10
Ба, знакомые все лица: бывшие депутаты снова усядутся в думы трех городов Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:01
Рейсовые автобус и маршрутка столкнулись в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:25
В Урюпинске водитель задавил пешехода и бросил автомобильСмотреть фотографии
12:08
Главврача Михайловской ЦРБ оштрафовали из-за лечившегося за свой счет пациентаСмотреть фотографии
11:39
Экс-главу поселения под Волгоградом лишили доверия после земельной сделки с зятемСмотреть фотографии
11:24
Под Волгоградом «Лада Гранта» сбила двух пешеходов, одного насмертьСмотреть фотографии
11:13
После сенсационной находки в Волгограде могут открыть историко-археологический центрСмотреть фотографии
11:02
СК возбудил дело по факту тяжелой травмы юного акробата в городе ФроловоСмотреть фотографии
10:45
«Мурашки по коже идут»: губернатор Бочаров прикоснулся к золоту сарматов в промзоне ВолжскогоСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде на выборы пришли 174499 человек: предварительные итогиСмотреть фотографии
09:42
В мэрии Волгограда обещали понаблюдать за давкой в троллейбусах №10АСмотреть фотографии
09:19
По 100 тысяч каждый: Волгоградская облдума закупает компьютеры на 2 миллионаСмотреть фотографии
08:04
В Волгоградской области днем с огнем не найдут токарей и дворниковСмотреть фотографии
20:45
Встреча со «Звездой»: «Динамо-Синара» в Подмосковье проведет второй матч СуперлигиСмотреть фотографии
20:41
Заглохший трамвай перегородил улицу Качинцев в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:16
Избирательный участок в центре Волгограда внезапно остался без светаСмотреть фотографии
19:38
Обнародована явка избирателей в Волгоградской области к 18.00Смотреть фотографии
19:11
Гроссмейстер Карякин в Волгограде передал военные «Уралы» на СВОСмотреть фотографии
18:08
Два районных суда в Волгоградской области остались без председателейСмотреть фотографии
17:33
В Волжском средь бела дня сгорел MercedesСмотреть фотографии
16:21
Голосование на выборах в Волгоградской области выходит на финишную прямуюСмотреть фотографии
15:51
Сокровища Степана Разина и останки немецких поселений: какие секреты хранит Волжская ШвейцарияСмотреть фотографииCмотреть видео
14:33
В Волгограде реконструируют систему централизованного оповещения населенияСмотреть фотографии
13:29
Избирком Волгоградской области озвучил данные о явке на 12:00 в третий день выборовСмотреть фотографии
13:05
Благовест и брейк-данс с ожившими скульптурами завершат День города в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:16
Два человека пострадали в ДТП с «перевертышем» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 