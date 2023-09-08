Спорт

Волгоградский «Каустик» открывает сезон мужской Суперлиги 8 сентября

Спорт 08.09.2023 16:59
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08.09.2023 16:59


Волгоградский «Каустик» сегодня, 8 сентября, вслед за «Динамо-Синарой» откроет сезон мужской Суперлиги домашним матчем с московским ЦСКА, сообщает V102.RU.
Подопечные Рафаэля Самитова в мае триумфально вернулись в элитный дивизион. Химики, будучи тогда в Высшей лиге, вместе с «Воронежем» набрали по 49 очков, но за счёт большего количества побед в личных встречах волгоградцы заняли первое место и вернулись в Cуперлигу.
В предстоящем чемпионате выступят 12 клубов. Восемь лучших по итогам регулярки попадут в плей-офф и начнут борьбу за медали со стадии четвертьфинала. Первоочередная задача для «Каустика» на ближайший год - закрепиться среди участников Суперлиги. Однако очевидно, что у волгоградских молодых гандболистов имеются куда более амбициозные намерения.
В межсезонье химики несли потери и приобретали новичков. Покинул коллектив один из ключевых исполнителей в минувшем чемпионате Кирилл Кремнев, который направился как раз в ЦСКА.  Голкипер Николай Сорокин завершил карьеру.  Вадим Савицкий также решил закончить с гандболом из-за травмы. Владислав Татауров приостановил выступления по состоянию здоровья. Кроме того, было принято решение расстаться с Никитой  Самарским. 
Пополнили состав волгоградского коллектива 20-летний Семен Арзамасов, перешедший на правах аренды на два года из «Пермских медведей».  У «Чеховских медведей» химики на год арендовали 21-летнего Вадима Ибракова. Он вместе с Никитой Лариным, Данилой Ивановым и вратарем Никитой Михайловым прошёл тренировочный сбор в Сочи в составе сборной России минувшим летом. Эти спортсмены поведут за собой «Каустик» и в предстоящем сезоне. К слову, Данила Иванов был признан лучшим игроком прошлого сезона в Высшей лиге.
Химики после проведенных сборов в Астрахани в предсезонке  поучаствовали в  двух товарищеских турнирах. На прошедших в Волгограде соревнованиях, посвященных памяти олимпийских чемпионов Игоря Васильева и Сергея Погорелова, хозяева заняли третье место, набрав 3 очка. Подопечные Рафаэля Самитова обыграли воронежскую «Энергию» - 34:33, сыграли вничью с астраханским «Динамо» 33:33 и уступили ставшему в итоге победителем «СКИФу» из Краснодара 30:38.
На втором турнире в Ставрополе памяти заслуженного тренера России Виктора Лаврова волгоградцы финишировали на четвертой позиции. В первом матче «Каустик» уступил хозяевам - «Виктору» со счётом 30:41. Далее химики переиграли в упорном поединке «Скиф» из Омска - 31:30. В третьей игре «Каустик» одержал викторию над «СГАУ-Саратов» - 28:26.
В предпоследнем матче наша команда уступила с большой разницей  «СКИФу» из Краснодара - 25:39. В заключительной встрече подопечные Самитова в битве за третье место проиграли астраханскому «Динамо» - 28:31.
Отметим, что ближайший соперник химиков в Суперлиге ЦСКА является действующим чемпионом России.  А буквально несколько дней назад армейцы в противостоянии с «Чеховскими медведями» стали обладателями суперкубка страны, обыграв подмосковный клуб - 31:26.
Матч «Каустик» - ЦСКА пройдёт 8 сентября в ФОК «Молодежный». Начало в 18-30. Вход бесплатный. 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото Каустик VK.com
 

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