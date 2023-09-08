Волгоградцам из горевшего общежития предложили временное жилье





В Волгограде, по сообщению официального представителя прокуратуры Волгоградской области Оксаны Чередининой, организована проверка по факту пожара в аварийном общежитии на ул. Кузнецова. Напомним, утром 8 сентября в трехэтажке Краснооктябрьского района при пожаре пострадала женщина, 25 человек были экстренно эвакуированы сотрудниками МЧС.

– На место происшествия выезжал прокурор Краснооктябрьского района Волгограда Дмитрий Цымлов, – сообщает Черединина.

Она также уточняет, что жильцам дома предложены помещения в маневренном жилом фонде.

Многоквартирный дом, в котором произошел пожар, построен в 1957 году и был признан аварийным в 2014 году.

– Первоначальный срок расселения граждан из аварийного дома определен органом местного самоуправления в декабре 2024 года, однако в связи с ухудшением состояния конструкций здания срок расселения перенесен на декабрь 2023 года, – сообщает представитель прокуратуры региона. – По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратурой будет проверена законность принятого решения по итогам процессуальной проверки по данному факту.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области