В Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня утром, 8 сентября, вспыхнула комната в трехэтажном доме. Как стало известно V102.RU от собственного источника в экстренных службах, инцидент произошел в доме № 55 по улице Кузнецова.

— Горит комната пять на пять на втором этаже. Эвакуировано 20 человек. Двое пострадали в огне. Их забрали на скорой, один пострадавший был в сознании, — пояснил источник. — Шесть человек спасли из огня.





В ГУ МЧС России по Волгоградской области в свою очередь уточнили, что сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 08.00.

— На втором этаже многоквартирного дома в Краснооктябрьском районе Волгограда в комнате горели вещи на площади 25 квадратных метров. По предварительной информации, есть пострадавший, — прокомментировали информагентству в спасательном ведомстве. — Проведена эвакуация 20 человек. На месте находятся: 56 человек.

В региональном главке МЧС уточнили, что в 08.20 расчеты 1-го пожарно-спасательного отряда локализовали горение на площади 25 квадратных метров.

В комитете здравоохранения Волгоградской области в ответ на запрос журналистов «Высоты 102» уточнили, что с места пожара доставлена 49-летняя пострадавшая.

— Женщина госпитализирована в реанимационное отделение больницы № 25, — добавили в облздраве. — Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

