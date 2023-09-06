Происшествия

В Волгограде легковушка вылетела с дороги и протаранила дерево, есть погибший

Происшествия 06.09.2023 11:41
0
06.09.2023 11:41


В Тракторозаводском районе Волгограда сегодня, 6 сентября, в 05.15 легковушка вылетела с дороги и протаранила дерево. Как сообщает V102.RU, погиб один человек.   

— По предварительным данным, 37-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ-2105 двигался по улице Мещерякова, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 24 по улице Жолудева мужчина не справился с управлением и наехал на дерево. 


Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии на месте скончался 41-летний мужчина, находившийся на пассажирском сиденье. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Читайте также: 

Под Волгоградом сгорела иномарка после ДТП с машиной пчеловода

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
06.09.2023 12:50
Происшествия 06.09.2023 12:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.09.2023 12:23
Происшествия 06.09.2023 12:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.09.2023 11:07
Происшествия 06.09.2023 11:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.09.2023 23:14
Происшествия 05.09.2023 23:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.09.2023 16:58
Происшествия 05.09.2023 16:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.09.2023 15:12
Происшествия 05.09.2023 15:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.09.2023 12:44
Происшествия 05.09.2023 12:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.09.2023 10:25
Происшествия 05.09.2023 10:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.09.2023 07:57
Происшествия 05.09.2023 07:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2023 21:13
Происшествия 04.09.2023 21:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2023 18:55
Происшествия 04.09.2023 18:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2023 13:53
Происшествия 04.09.2023 13:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2023 12:18
Происшествия 04.09.2023 12:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2023 11:24
Происшествия 04.09.2023 11:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2023 10:52
Происшествия 04.09.2023 10:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:14
Под Волгоградом больной бешенством енот проник на турбазуСмотреть фотографии
13:01
И все-таки виновен: бывшего заммэра Волжского во второй раз отправили в колониюСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде прохожие взяли штурмом машину пьяного водителя: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:36
В Волгограде отменили закупку для концерта Ларисы Долиной за 6,7 миллионаСмотреть фотографии
12:23
Директора фирмы осудят в Волгограде за падение с высоты рабочего на стройке ЖК «Виноград»Смотреть фотографии
11:53
Мастер автосервиса в Волгоградской области угнал и разбил в хлам машину клиенткиСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде легковушка вылетела с дороги и протаранила дерево, есть погибшийСмотреть фотографии
11:27
На севере Волгограда проезды в двух дворах отремонтируют за 23 млн рублейСмотреть фотографии
11:07
Под Волгоградом сгорела иномарка после ДТП с машиной пчеловодаСмотреть фотографии
11:00
«Раненого накрыло артиллерией»: на Украине погиб ветеран Чечни из Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде ищут проектировщиков центра ПЭТ/КТ на территории онкодиспансераСмотреть фотографии
10:31
В поселке Западновка Волгоградской области подключили к газу первых потребителейСмотреть фотографии
10:23
В Волгоградской области у 13 человек обнаружили лихорадку Западного НилаСмотреть фотографии
10:10
Депутатов Госдумы в Волгоградской области пересадят на отечественные автомобилиСмотреть фотографии
10:05
Зачем нужен QR-код на квитанции за электричество, рассказали волгоградцамСмотреть фотографии
09:43
В Волгоградской области увеличился дефицит рабочей силыСмотреть фотографии
09:15
В Волгограде борются за жизнь обгоревшего из-за селфи ребенкаСмотреть фотографии
08:57
Суд Подмосковья засекретил дело генерала Музраева из ВолгоградаСмотреть фотографии
08:15
В Волгоградской области установили причину гибели рыбы на озере ИльменьСмотреть фотографии
08:05
Всероссийский флешмоб «Яблочный хруст» запустили на фестивале в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:58
В Волжском цену на бывший медвытрезвитель снизили до 5 миллионовСмотреть фотографии
23:14
В Волжском на глазах у прохожих умер мужчинаСмотреть фотографии
21:00
Фигурантов дела об убийстве IT-специалиста в Волгограде запретил снимать конвойСмотреть фотографии
20:36
«Мы – в форме!»: «Динамо-Синара» показало видео перед первой игрой сезонаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:17
«Не надо хлестких высказываний»: академик РАО ответил Останиной на заявления о «языковом гетто»Смотреть фотографии
20:12
Волгоградка Елена Исинбаева сохранила место в МОК на фоне скандалов с ВС РФСмотреть фотографии
19:38
На здании Волгоградстата оставили кусочек эпохи ЦарицынаСмотреть фотографии
19:02
«Такое чиловое место»: волгоградская молодежь оценила обновленный Сурский скверСмотреть фотографииCмотреть видео
18:30
Волгоградцев встревожило таинственное исчезновение Железного ФеликсаСмотреть фотографии
18:25
Законопроект о переходе на летнее время рассмотрят в Госдуме РФСмотреть фотографии
 