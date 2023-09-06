В Волгограде легковушка вылетела с дороги и протаранила дерево, есть погибший

В Тракторозаводском районе Волгограда сегодня, 6 сентября, в 05.15 легковушка вылетела с дороги и протаранила дерево. Как сообщает V102.RU, погиб один человек.

— По предварительным данным, 37-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ-2105 двигался по улице Мещерякова, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 24 по улице Жолудева мужчина не справился с управлением и наехал на дерево.





Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии на месте скончался 41-летний мужчина, находившийся на пассажирском сиденье.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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