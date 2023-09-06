Под Волгоградом сгорела иномарка после ДТП с машиной пчеловода

Происшествия 06.09.2023 11:07
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06.09.2023 11:07
Один человек пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Волгоградской области. Одна из машин после удара загорелась, передает V102.RU. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла на 212 км автодороги «Жирновск – Вешенская» в Михайловском округе.
По предварительной информации, 43-летняя водитель Skoda Fabia не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в «ВАЗ-2104» под управлением 76-летнего водителя.
- От удара произошло возгорание автомобиля Skoda Fabia, который полностью выгорел. В результате в больницу доставлена водитель Skoda Fabia, - сообщили в главке.
В ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» в свою очередь сообщили, что бригада врачей выезжала на ДТП, которое произошло около хутора Княжеский. Водитель иномарки успела вовремя покинуть машину, которая загорелась. Пострадавшую доставили в Михайловскую ЦРБ. По предварительным данным, у водителя сотрясение головного мозга. Второй участник аварии от осмотра врачей и медицинской помощи отказался.
На фото с места происшествия видно, что водитель отечественной легковушки перевозил продукцию пчеловодства.
Фото: ГБУЗ «КССМП»
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