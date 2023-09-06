Под Волгоградом сгорела иномарка после ДТП с машиной пчеловода









Один человек пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Волгоградской области. Одна из машин после удара загорелась, передает V102.RU. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла на 212 км автодороги «Жирновск – Вешенская» в Михайловском округе.

По предварительной информации, 43-летняя водитель Skoda Fabia не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в «ВАЗ-2104» под управлением 76-летнего водителя.













- От удара произошло возгорание автомобиля Skoda Fabia, который полностью выгорел. В результате в больницу доставлена водитель Skoda Fabia, - сообщили в главке.

В ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» в свою очередь сообщили, что бригада врачей выезжала на ДТП, которое произошло около хутора Княжеский. Водитель иномарки успела вовремя покинуть машину, которая загорелась. Пострадавшую доставили в Михайловскую ЦРБ. По предварительным данным, у водителя сотрясение головного мозга. Второй участник аварии от осмотра врачей и медицинской помощи отказался.

На фото с места происшествия видно, что водитель отечественной легковушки перевозил продукцию пчеловодства.

Фото: ГБУЗ «КССМП»



