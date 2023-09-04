Происшествия

В ГУ МВД назвали причину смертельного ДТП с фурой в Волгоградской области

Происшествия 04.09.2023 10:52
0
04.09.2023 10:52


В ГУ МВД России по Волгоградской области сегодня, 4 сентября, сообщили обстоятельства  смертельного дорожно-транспортного происшествия в Камышинском районе, в результате которого накануне погибла 58-летняя пассажирка Ford Focus. Напомним, на федеральной  трассе днем 3 сентября столкнулись иномарка и грузовик Volvo. 

Так, по предварительным данным главка полиции, авария произошла по вине водителя легковушки. Сообщается, что мужчина выехал перед грузовиком на встречную полосу. 

–  В 12.20 60-летний водитель, управляя автомобилем Ford Focus, на 472-м километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград», выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с грузовиком под управлением 27-летнего водителя, – сообщили сегодня в пресс-службе волгоградского ГУ МВД России. 


Ранее ИА «Высота 102» публиковало видео с регистратора, на котором запечатлен момент столкновения машин. Кроме того, были опубликованы фотографии последствий аварии. Обе машины – и легковушка и грузовик – вылетели с дороги и получили сильные повреждения. Водители в настоящее время находятся в больнице. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
03.09.2023 18:32
Происшествия 03.09.2023 18:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2023 17:44
Происшествия 03.09.2023 17:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2023 15:48
Происшествия 03.09.2023 15:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2023 14:49
Происшествия 03.09.2023 14:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2023 13:46
Происшествия 03.09.2023 13:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2023 12:15
Происшествия 03.09.2023 12:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2023 11:59
Происшествия 03.09.2023 11:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2023 10:37
Происшествия 03.09.2023 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2023 10:30
Происшествия 03.09.2023 10:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.09.2023 14:56
Происшествия 02.09.2023 14:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.09.2023 14:10
Происшествия 02.09.2023 14:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.09.2023 13:45
Происшествия 02.09.2023 13:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.09.2023 08:52
Происшествия 02.09.2023 08:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2023 20:52
Происшествия 01.09.2023 20:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2023 20:36
Происшествия 01.09.2023 20:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:52
В ГУ МВД назвали причину смертельного ДТП с фурой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:27
Роспотребнадзор пересчитал новых язвенников среди волгоградцевСмотреть фотографии
10:21
Сельчане накормили губернатора Андрея Бочарова блинамиСмотреть фотографии
09:38
В Волжском судят двух чиновниц за раздачу льготных путевок детям коллегСмотреть фотографии
09:36
Спрос на автокредиты в ЮФО в июле вырос на ожиданиях роста цен на автомобили и ставокСмотреть фотографии
08:19
Эксперты: расходы волгоградцев на ЖКХ снизились до 3852 рублейСмотреть фотографии
21:35
В Волгограде с помощью технологий оживили героическую историю БК-31Смотреть фотографии
20:26
В Волгограде почтили память жертв БесланаСмотреть фотографии
19:43
На песке стадиона «Динамо» в Волгограде разыграли денежные призы в пляжной борьбеСмотреть фотографии
19:14
«Процесс уже запущен»: биолог рассказал, смогут ли волгоградцы попробовать выловленных из Волги креветокСмотреть фотографии
18:32
В промзоне Волжского тушат ландшафтный пожарСмотреть фотографии
17:55
«Два Даниила – это сила»: волгоградский «Ротор» обыграл «Спартак» в Костроме – 1:0Смотреть фотографии
17:44
Это фотошок: опубликованы страшные кадры с места смертельного ДТП с фурой под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:48
«Пропал по дороге на вокзал»: в Волгограде ищут зеленоглазого мужчинуСмотреть фотографии
15:03
Под Волгоградом водители БМП и БТР с поля ушли в водуСмотреть фотографии
14:49
Смертельное ДТП с фурой-перевертышем на трассе под Волгоградом попало на видеоСмотреть фотографии
13:57
Суд в Волгограде остановил рассмотрение скандального дела об избиении подростка полицейскимСмотреть фотографии
13:46
Силовики задержали под Волгоградом наркотуриста с канистрами зельяСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде победу над Японией отметили залпом из пушекСмотреть фотографии
12:15
Скорая помощь столкнулась с электросамокатом в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:59
Самолет из Санкт-Петербурга долетел в Волгоград с приключениямиСмотреть фотографии
11:13
В Волгограде объяснили двухчасовую задержку электричекСмотреть фотографии
10:37
Под Волгоградом иномарка сбила инспектора ДПССмотреть фотографии
10:30
Один человек погиб и пятеро ранены: под Волгоградом перевернулись два автомобиляСмотреть фотографии
09:49
Утверждена программа празднования 434-летия ВолгоградаСмотреть фотографии
08:41
«Раньше практически у каждой бабушки была болонка»: как в Волгограде меняется мода на собакСмотреть фотографии
08:34
Волгоградцы ощутят последствия магнитной буриСмотреть фотографии
08:03
Под Волгоградом осудили съевшего чужих гусей оголодавшего мужчинуСмотреть фотографии
22:26
В Волгограде трагически погиб футбольный арбитр Дмитрий ДерезаСмотреть фотографии
21:41
В Волгоградской области 3 сентября пройдут небольшие дождиСмотреть фотографии
 