В ГУ МВД назвали причину смертельного ДТП с фурой в Волгоградской области





В ГУ МВД России по Волгоградской области сегодня, 4 сентября, сообщили обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия в Камышинском районе, в результате которого накануне погибла 58-летняя пассажирка Ford Focus. Напомним, на федеральной трассе днем 3 сентября столкнулись иномарка и грузовик Volvo.

Так, по предварительным данным главка полиции, авария произошла по вине водителя легковушки. Сообщается, что мужчина выехал перед грузовиком на встречную полосу.

– В 12.20 60-летний водитель, управляя автомобилем Ford Focus, на 472-м километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград», выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с грузовиком под управлением 27-летнего водителя, – сообщили сегодня в пресс-службе волгоградского ГУ МВД России.





Ранее ИА «Высота 102» публиковало видео с регистратора, на котором запечатлен момент столкновения машин. Кроме того, были опубликованы фотографии последствий аварии. Обе машины – и легковушка и грузовик – вылетели с дороги и получили сильные повреждения. Водители в настоящее время находятся в больнице.