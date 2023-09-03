Смертельное ДТП с фурой-перевертышем на трассе под Волгоградом попало на видео









Один человек погиб и двое пострадали в Волгоградской области в результате столкновения легкового автомобиля с фурой, которая от удара перевернулась.

Как сообщили V102.RU региональном главке МВД, авария произошла сегодня, 3 сентября, около 12.20 на 472 км трассы «Сызрань - Саратов – Волгоград» в районе поворота на село Нижняя Добринка в Камышинском районе.



