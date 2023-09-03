Смертельное ДТП с фурой-перевертышем на трассе под Волгоградом попало на видео

Происшествия 03.09.2023 14:49
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03.09.2023 14:49
Один человек погиб и двое пострадали в Волгоградской области в результате столкновения легкового автомобиля с фурой, которая от удара перевернулась.
Как сообщили V102.RU региональном главке МВД, авария произошла сегодня, 3 сентября, около 12.20 на 472 км трассы «Сызрань - Саратов – Волгоград» в районе поворота на село Нижняя Добринка в Камышинском районе.
На этом участке автодороги столкнулись Ford Focus и грузовой автомобиль Volvo. В результате на месте ДТП от полученных травм скончалась пассажирка легковушки. Водитель Ford доставлен в больницу.
От удара фура перевернулась и скатилась в кювет. Момент ДТП снял видеорегистратор попутного автомобиля.
Известно, что водитель грузовика также получил травмы. В настоящее время его пытаются вытащить из искореженной кабины при помощи специальных средств.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа районного отдела полиции и экипажи ДПС. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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