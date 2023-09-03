Это фотошок: опубликованы страшные кадры с места смертельного ДТП с фурой под Волгоградом









Опубликованы жуткие фотографии с места столкновения фуры и легкового автомобиля в Камышинском районе Волгоградской области, передает V102.RU.













Напомним, сегодня, 3 сентября, на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus и грузовика Volvo. От удара обе машины перевернулись и вылетели с трассы. Момент столкновения записал видеорегистратор попутной машины.













На место происшествия выезжали три бригады скорой помощи. В результате пострадали 28-летний водитель большегруза и 61-летний водитель иномарки. К сожалению, 58-летнюю пассажирку легковушки спасти не удалось. Она скончалась от полученных травм на месте происшествия.













Пострадавших госпитализировали в больницу г. Камышина. В облздраве уточнили, что состояние обоих водителей оценивается как средней степени тяжести. Они находятся в травмотологическом отделении.

Фото: ГБУЗ «КССМП»