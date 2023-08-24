Прыгунья в воду из Волгограда завоевала «серебро» на фестивале спорта в Екатеринбурге

Спорт 24.08.2023 17:41
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24.08.2023 17:41
Второе место в прыжках в воду на международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге завоевала спортсменка из Волгограда Ульяна Клюева. Как сообщили V102.RU в администрации Волгограда, Ульяна является воспитанницей муниципальной спортивной школы олимпийского резерва №8.
21-летняя мастер спорта международного класса Ульяна Клюева выступала как в одиночных, так и в синхронных прыжках в воду. На фестивале в Екатеринбурге она взяла «серебро» в прыжках с метрового трамплина, уступив меньше одного бала китаянке Юйлинь Мяо, занявшей первое место. Третьей стала также россиянка Елизавета Кузина из Московской области.
Прыжками в воду Ульяна Клюева занимается с 9 лет. В настоящее время спортсменка представляет Россию на различных международных турнирах.
В 2017 году она выиграла юниорский Чемпионат Европы в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. В копилке спортивных побед - два «золота» первенства Европы среди юниоров 2018 года в индивидуальных и синхронных прыжках с трехметрового трамплина и «серебро» на юношеских Олимпийских играх 2018 года в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина. В 2019 году Ульяна была победительницей Чемпионата Европы в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Виталией Королевой.
Фото: МБУ СШОР № 8 / ВК
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