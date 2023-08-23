Расследования

Стали известны подробности ДТП в Волжском с вылетевшей из салона женщиной

Расследования 23.08.2023 10:57
0
23.08.2023 10:57


Женщина-водитель, которая накануне в Волжском в результате ДТП вылетела из салона, была госпитализирована вместе с трехлетним ребенком. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне, 22 августа, в 10-05 ч. на перекрестке улиц Коммунистическая и Карла Маркса. 43-летняя женщина, управляя  автомобилем «ВАЗ-2112», двигаясь по ул. К. Маркса, на регулируемом перекрестке  проехала на запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с такси – машиной «Лада Веста».
Момент аварии, как ранее сообщало V102.RU,  попал на камеры видеонаблюдения. Удар был такой силы, что женщина выпала на дорогу. Однако она смогла подняться, а через некоторое время на место происшествия прибыла скорая помощь. В салоне также находилась пожилая женщина. 
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
23.08.2023 10:59
Расследования 23.08.2023 10:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.08.2023 10:39
Расследования 23.08.2023 10:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.08.2023 19:03
Расследования 22.08.2023 19:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.08.2023 17:24
Расследования 22.08.2023 17:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.08.2023 16:12
Расследования 22.08.2023 16:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.08.2023 12:27
Расследования 22.08.2023 12:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.08.2023 11:40
Расследования 22.08.2023 11:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.08.2023 10:56
Расследования 22.08.2023 10:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.08.2023 12:43
Расследования 21.08.2023 12:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.08.2023 09:41
Расследования 21.08.2023 09:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.08.2023 19:01
Расследования 20.08.2023 19:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.08.2023 17:56
Расследования 18.08.2023 17:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.08.2023 16:22
Расследования 18.08.2023 16:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.08.2023 12:30
Расследования 18.08.2023 12:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.08.2023 16:07
Расследования 17.08.2023 16:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:58
Жителю Волжского грозит 5 лет колонии за прихваченный с улицы электросамокатСмотреть фотографии
11:55
Бочаров возложил цветы к мемориалу жертвам ковровой бомбардировки СталинградаСмотреть фотографии
10:59
Волгоградский облсуд признал геноцидом зверства нацистов над сталинградцамиСмотреть фотографии
10:57
Стали известны подробности ДТП в Волжском с вылетевшей из салона женщинойСмотреть фотографии
10:39
Бочаров выступил на заключительном заседании по делу о геноциде нацистами сталинградцевСмотреть фотографии
10:10
Решающее заседание по делу о геноциде сталинградцев началось в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:24
Буксир-толкач «Бурлак» затонул в акватории Ахтубы под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:04
Бочаров 23 августа почтит память жертв чудовищной бомбардировки СталинградаСмотреть фотографии
08:53
Под Волгоградом военные принудительно посадили БпЛАСмотреть фотографии
08:22
Новый и бывший наставники волгоградского «Ротора» оценили кубковый матчСмотреть фотографии
07:41
МЧС: в Волгоградской области за три месяца утонули 48 человекСмотреть фотографии
21:43
Во Фролово похоронили 25-летнего контрактника Александра РазумовскогоСмотреть фотографии
21:16
В Волгоград поступила партия новой вакцины от COVID-19Смотреть фотографии
21:04
Всего хватает: торговая сеть в Волгограде показала полные закрома едыСмотреть фотографии
20:36
Волгоградский «Ротор» на пути к Кубку России одолел «Астрахань» - 1:0Смотреть фотографии
19:52
В УФНС волгоградцам напомнили о дедлайне по отчетам и декларациямСмотреть фотографии
19:31
На Центральной набережной в Волгограде развернули 80-метровый флаг РФСмотреть фотографии
19:03
Природоохранная прокуратура выясняет причины двух крупных лесных пожаров под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:24
Под Волгоградом дети участников СВО сразились в пионербол с ветеранами спецоперацииСмотреть фотографии
17:20
В Камышине на арбузном фестивале вводят сухой законСмотреть фотографии
17:04
Половина предпринимателей ЮФО считают, что ситуация с бизнесом стала легче или не измениласьСмотреть фотографии
16:37
Волгоградец проткнул приятеля вилкойСмотреть фотографии
16:25
«Сколько можно нервы мотать?»: в Волгограде на конечной автобуса №109 собрались толпы дачниковСмотреть фотографии
16:24
ЦГМС: в Волгоградской области из-за дождей до +28 понизится температураСмотреть фотографии
16:12
В Волгограде 17-летний начинающий закладчик состарится в колонииСмотреть фотографии
16:01
Крупная компания в Волгоградской области предлагает привлекательные вакансииСмотреть фотографии
15:56
В Волжском на перекрестке женщина-водитель вылетела из «десятки»: видеоСмотреть фотографии
15:44
В Котово Волгоградской области из-за удара молнии пропала водаСмотреть фотографии
15:41
«Сделать предстоит еще многое»: в Волгограде оценили успехи нового регоператораСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде семья слегла после арбузного ужинаСмотреть фотографии
 