Расследования 23.08.2023 10:57
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23.08.2023 10:57
Женщина-водитель, которая накануне в Волжском в результате ДТП вылетела из салона, была госпитализирована вместе с трехлетним ребенком. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне, 22 августа, в 10-05 ч. на перекрестке улиц Коммунистическая и Карла Маркса. 43-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ-2112», двигаясь по ул. К. Маркса, на регулируемом перекрестке проехала на запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с такси – машиной «Лада Веста».
Момент аварии, как ранее сообщало V102.RU, попал на камеры видеонаблюдения. Удар был такой силы, что женщина выпала на дорогу. Однако она смогла подняться, а через некоторое время на место происшествия прибыла скорая помощь. В салоне также находилась пожилая женщина.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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