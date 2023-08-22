



В Волжском Волгоградской области в результате ДТП водитель «десятки» вылетела из автомобиля после столкновения с другой машиной. Как сообщает V102.RU, момент аварии запечатлели уличные камеры видеонаблюдения Powrenet.

ДТП случилось сегодня, 22 августа, на перекрестке улиц Коммунистическая и Карла Маркса. Такси буквально протаранило отечественный автомобиль, в результате чего женщину-водителя выкинуло на дорогу. Можно сказать, что она отделалась легким испугом – почти сразу встала на ноги. В машине в качестве пассажира находилась также пожилая женщина.

Пользователи обратили внимание на то обстоятельство, что водитель не была пристегнута ремнем безопасности.

Видео, фото: проекта "Город на ладони" Powrenet