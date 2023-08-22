Здравоохранение

В Волгоград поступила партия новой вакцины от COVID-19

Здравоохранение 22.08.2023 21:16
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22.08.2023 21:16


Новая вакцина «Конвасэл» впервые поступила на территорию региона.  Как сообщили V102.RU в оперативном штабе Волгоградской области, закуплены 15 тысяч ампул, которые потом распределят по заявкам медучреждений.  
Особенность этой вакцины, разработанной в ФМБА России, заключается в том, что ей не нужны специальные холодильники. По данным разработчиков, после вакцинации «Конвасэл» иммунитет сохраняется не менее одного года.
Напомним, в эпидемию коронавируса в регионе активно использовалась вакцина «Спутник V». Ее необходимо было хранить при определенной температуре.
Фото архива V102.RU

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