В Волгоград поступила партия новой вакцины от COVID-19

Новая вакцина «Конвасэл» впервые поступила на территорию региона. Как сообщили V102.RU в оперативном штабе Волгоградской области, закуплены 15 тысяч ампул, которые потом распределят по заявкам медучреждений.
Особенность этой вакцины, разработанной в ФМБА России, заключается в том, что ей не нужны специальные холодильники. По данным разработчиков, после вакцинации «Конвасэл» иммунитет сохраняется не менее одного года.
Напомним, в эпидемию коронавируса в регионе активно использовалась вакцина «Спутник V». Ее необходимо было хранить при определенной температуре.
Фото архива V102.RU