В Волгограде выберут депутатов ДНР и ЛНР

Политика 21.08.2023 10:37
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21.08.2023 10:37
В Волгограде откроются два участка для голосования избирателей на выборах депутатов законодательных органов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Как сообщили V102.RU в волгоградском облизбиркоме, два экстерриториальных участка будут работать с 1 по 4 сентября по следующим адресам: ул. Невская, 13 (МБУ «Молодежный центр «Родина»), ул. КИМ, 5 (МУК «Детский городской парк Волгограда»).
Проголосовать на этих участках смогут жители каждого из четырех новых субъектов России, находящиеся в настоящее время в Волгоградской области.
Также участковыми избирательными комиссиями будет проводиться голосование в пунктах временного размещения и на дому – для граждан, которые по уважительным причинам не смогут прийти на избирательный участок.
Фото из архива V102.RU
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