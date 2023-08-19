Экология

«Во рту металл и все чешется»: жители Калача-на-Дону требуют проверить дымящий завод

Экология 19.08.2023 19:22
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19.08.2023 19:22


Жители Калача-на-Дону Волгоградской области направили массовые обращения в несколько ведомств с требованием провести проверку деятельности местного завода, выбросы которого, по мнению граждан, наносят вред экологии и их здоровью.
- На улице Заводская располагается предприятие ООО «СпецБурТехнологии», которое занимается производством материалов для глинистых и безглинистых систем буровых растворов, - рассказали V102.RU жители. – Рядом находятся жилые дома. Над заводом периодически поднимается густое облако и тогда дышать просто невозможно!
По словам горожан, в эти моменты во рту появляется металлический привкус, а тело начинает чесаться.
- У нас на аллергию стали жаловаться люди, у которых ее никогда не было, - уверяют жители. – Как только над заводом образуется вонючий туман, мы сразу закрываем все окна. Но это не спасает. Мы не понимаем, как такой «пахучий» завод может работать в жилой зоне. И требуем, чтобы провели замеры на предмет соблюдения нормативов предельно допустимых концентраций.
Соответствующие обращения жителями уже направлены в Роспотребнадзор, главам Калачевского городского поселения и Калачевского районов, прокурору Калачевского района, в Росприроднадзор и облкомприроды.

Между тем, в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области V102.RU пояснили, что недавно отбирали пробы воздуха около завода в Калаче-на-Дону.
- Был выезд аккредитованной лаборатории ГБУ «Региональный центр экологического контроля». Отбор проб воздуха произведен в трех точках в зоне возможного влияния предприятия. По результатам количественного химического анализа превышений предельных допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено, - говорится в комментарии ведомства.
Однако жители близлежащих домов утверждают, что завод «пыхтит» в основном ближе к вечеру и ночью.
- Пробы воздуха надо брать именно в это время, - считают горожане. – Поэтому мы хотим, чтобы исследования провели более масштабно и с участием нескольких ведомств.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о длительной борьбе жителей рабочего поселка Новониколаевский Волгоградской области за прекращение работы асфальто-бетонного завода, который расположился в нескольких десятках метров от жилой застройки. В настоящее время суд рассматривает иск прокуратуры с требованием его остановки.
Фото читателей V102.RU
Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»

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