По словам горожан, в эти моменты во рту появляется металлический привкус, а тело начинает чесаться.
- У нас на аллергию стали жаловаться люди, у которых ее никогда не было, - уверяют жители. – Как только над заводом образуется вонючий туман, мы сразу закрываем все окна. Но это не спасает. Мы не понимаем, как такой «пахучий» завод может работать в жилой зоне. И требуем, чтобы провели замеры на предмет соблюдения нормативов предельно допустимых концентраций.
Соответствующие обращения жителями уже направлены в Роспотребнадзор, главам Калачевского городского поселения и Калачевского районов, прокурору Калачевского района, в Росприроднадзор и облкомприроды.
Однако жители близлежащих домов утверждают, что завод «пыхтит» в основном ближе к вечеру и ночью.
- Пробы воздуха надо брать именно в это время, - считают горожане. – Поэтому мы хотим, чтобы исследования провели более масштабно и с участием нескольких ведомств.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о длительной борьбе жителей рабочего поселка Новониколаевский Волгоградской области за прекращение работы асфальто-бетонного завода, который расположился в нескольких десятках метров от жилой застройки. В настоящее время суд рассматривает иск прокуратуры с требованием его остановки.
Фото читателей V102.RU
Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»