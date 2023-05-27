Прокуратура Новониколаевского района Волгоградской области обратилась с иском в районный суд с требованием запрета деятельности модульной установки по производству асфальтобетонной смеси. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ответ, полученный жителями районного центра, выступающими против работы АБЗ, после обращения в правительство РФ, иск подан 25 мая.
Ранее прокуратура требовала от местных депутатов отменить внесенные изменения в правила застройки поселка, благодаря которым стало возможно размещение производственной установки рядом с жилой застройкой. Однако депутаты не приняли мер в связи с внесенным представлением. А Волгоградский областной суд отменил административное наказание владельцу АБЗ Юрию Моргунову, которого уличили в превышении шума на производстве. Так, районный суд оштрафовал его на 900 рублей, но облсуд посчитал это нарушение недоказанным.
Напомним,
жители частного сектора на улице Народная уже почти год протестуют против размещения и работы асфальтобетонной установки в нескольких десятках метров от жилых домов. Люди жалуются на шум, пыль от щебня и черный дым, который поднимался от работающей установки. В администрации Новониколаевского района заверяли, что установка не работает, однако жители это опровергали, подтверждая это снятым видео.
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