«На подъезде написано»: преступники подбираются к волгоградцам под видом УК

На входных дверях подъездов в Волгограде и области стали появляться листовки, в которых жильцов многоквартирных домов уведомляют о необходимости замены домофонов, газового оборудования и счетчиков. Одновременно в таких объявлениях указывается QR-код, используя который волгоградцам предлагают оставить заявки. В ГУ МВД России по Волгоградской области предупреждают – это новая уловка мошенников. При переходе по коду появляется страница с формой оплаты услуг, а дальше все по отработанной схеме – перевод и потеря сбережений.

– Такие листовки размещаются от от имени управляющих компаний. Пройдя по ссылке, гражданам предлагают ввести данные банковской карты и оплатить некую сумму, которая в конечном итоге попадет на счет в иностранном банке, – сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Указав цифры на банковской карте, помимо конкретной, указанной в платеже суммы, вы дадите мошенникам возможность похитить все деньги с вашей карты.





Уточняется, что такие листовки уже обнаружены в городе Волжском на подъезде одного из многоквартирных домов.

Жителям Волгоградской области полицейские рекомендуют, увидев такие объявления, уточнять информацию в УК. Это поможет сохранить сбережения.



Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области