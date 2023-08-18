Расследования

«На подъезде написано»: преступники подбираются к волгоградцам под видом УК

Расследования 18.08.2023 16:22
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18.08.2023 16:22

На входных дверях подъездов в Волгограде и области стали появляться листовки, в которых жильцов многоквартирных домов  уведомляют о необходимости замены домофонов, газового оборудования и счетчиков. Одновременно в таких объявлениях указывается QR-код, используя который волгоградцам предлагают оставить заявки. В ГУ МВД России по Волгоградской области предупреждают – это новая уловка мошенников. При переходе по коду появляется страница с формой оплаты услуг, а дальше все по отработанной схеме – перевод и потеря сбережений. 

– Такие листовки размещаются  от  от имени управляющих компаний.  Пройдя по ссылке, гражданам предлагают ввести данные банковской карты и оплатить некую сумму, которая в конечном итоге попадет на счет в иностранном банке, – сообщают  в  пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Указав цифры на банковской карте, помимо конкретной, указанной в платеже суммы, вы дадите мошенникам возможность похитить все деньги с вашей карты.


Уточняется, что такие листовки уже обнаружены в городе Волжском на подъезде одного из многоквартирных домов.

Жителям Волгоградской области полицейские рекомендуют, увидев такие объявления, уточнять информацию в УК. Это поможет сохранить сбережения. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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