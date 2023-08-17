В Волгоградской области завершено расследование уголовного дела по факту гибели 51-летнего газовика в Еланском районе, которого задавила опора ЛЭП.

— Как установило следствие, именно 35-летний обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), являлся ответственным должностным лицом, на которое были возложены обязанности по обеспечению правил безопасности при ведении строительных работ на месте обрыва проводов ЛЭП и повреждения бетонных опор ЛЭП, — пояснила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Фигурант не организовал охрану для предотвращения приближения к данному месту людей, не установил предупреждающие знаки, а также временное ограждение, не принял мер к информированию и эвакуации погибшего из опасной зоны и места аварии.

По данным следствия, 18 ноября 2022 года 51-летний мастер газового участка осматривал аварийный фрагмент трубопровода, расположенного по улице Советской в селе Морец Еланского района, деформированный упавшим от сильного ветра деревом. Одновременно были организованы восстановительные работы электрического провода и опоры ЛЭП, которые также были повреждены. в один из моментов деформированная опора ЛЭП из-за порыва ветра наклонилась и упала на голову 51-летнего мужчины. Сотрудник газовой службы скончался на месте от черепно-мозговой травмы.

По данным «Высоты 102», обвиняемый по делу числился в филиале ПАО «Россети Юг» — «Волгоградэнерго».

Фото: архив ИА «Высота 102»

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