В Волгоградской области сотрудник газовой службы погиб при падении на него опоры ЛЭП

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 51-летнего мастера газового участка. Мужчина, сообщили в СУ СК России, скончался в результате падения на него опоры линии электропередач.

Трагический случай произошел в селе Морец Еланского района 18 ноября текущего года.

– По данным следствия, в этот день мастер газового участка осматривал участок трубопровода на улице Советской, поврежденный в результате падения дерева. В это же время в селе проводились восстановительные работы электрического провода и опоры линии электропередач, которые также были повреждены. В какой-то момент опора линии электропередач под воздействием ветра и упала на голову 51-летнего мужчины, в результате чего он получил тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия, – рассказала ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова.

Представитель СК также уточнила, что энергетики никак не оградили прилегающую к аварийной опоре ЛЭП территорию и не предупредили об опасности население. В итоге уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

– В настоящее время следователями Жирновского следственного отдела СКР проводится комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будут установлены лица, отвечающие за соблюдение правил безопасности, действиям которых будет дана юридическая оценка, – уточняет Буянова.