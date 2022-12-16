Расследования

В Волгоградской области сотрудник газовой службы погиб при падении на него опоры ЛЭП

Расследования 16.12.2022 15:24
0
16.12.2022 15:24


В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 51-летнего мастера газового участка. Мужчина, сообщили в СУ СК России, скончался в результате падения на него опоры линии электропередач. 

Трагический случай произошел в селе Морец Еланского района 18 ноября текущего года. 

По данным следствия, в этот день мастер газового участка осматривал участок трубопровода на улице Советской, поврежденный в результате падения дерева. В это же время в селе проводились восстановительные работы электрического провода и опоры линии электропередач, которые также были повреждены. В какой-то момент опора линии электропередач под воздействием ветра и упала на голову 51-летнего мужчины, в результате чего он получил тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия, – рассказала ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова.

Представитель СК также уточнила, что  энергетики никак не оградили прилегающую к аварийной опоре ЛЭП территорию и не предупредили об опасности население. В итоге уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

В настоящее время следователями Жирновского следственного отдела СКР проводится комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будут установлены лица, отвечающие за соблюдение правил безопасности, действиям которых будет дана юридическая оценка, – уточняет Буянова. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
16.12.2022 14:56
Расследования 16.12.2022 14:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2022 11:50
Расследования 16.12.2022 11:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2022 20:04
Расследования 15.12.2022 20:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2022 18:00
Расследования 15.12.2022 18:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2022 17:13
Расследования 15.12.2022 17:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2022 15:25
Расследования 15.12.2022 15:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2022 13:28
Расследования 15.12.2022 13:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2022 12:00
Расследования 15.12.2022 12:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2022 11:56
Расследования 15.12.2022 11:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2022 10:04
Расследования 15.12.2022 10:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.12.2022 14:51
Расследования 14.12.2022 14:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.12.2022 14:10
Расследования 14.12.2022 14:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.12.2022 11:41
Расследования 14.12.2022 11:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.12.2022 20:00
Расследования 13.12.2022 20:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.12.2022 17:42
Расследования 13.12.2022 17:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:49
«Меня ранили в сердце»: под Волгоградом разбили машину с буквой Z местной жительницыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Днем дождь, ночью – заморозки: Волгоград в выходные покроется льдомСмотреть фотографии
15:54
Опубликованы видео с мест падения нескольких объектов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:24
В Волгоградской области сотрудник газовой службы погиб при падении на него опоры ЛЭПСмотреть фотографии
14:56
В Волгограде междугородняя группировка лже-банкиров предстала перед судомСмотреть фотографии
14:12
«Здесь все оцепили»: в селе Волгоградской области рухнувший с неба предмет проломил крышу сараяСмотреть фотографии
13:14
ПСБ предоставил бизнесу возможность принимать онлайн-платежи через Mir PayСмотреть фотографии
13:14
Новый перевозчик вышел на маршрут №58 в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:50
Шел по путям: волгоградца ночью на перегоне снес грузовой поездСмотреть фотографии
11:49
Облачные игры стали гибче: «Ростелеком» запустил тариф с посуточной оплатойСмотреть фотографии
11:25
Иномарка в центре Волгограда влетела в кроссовер. Пострадал ребенок: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
В Волгограде мужчина погиб из-за электрического обогревателяСмотреть фотографии
10:59
ПСБ поддержит инициативы «Союза машиностроителей» Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:54
В Волгограде умерла детский врач-невролог Нэлли ТонконоженкоСмотреть фотографии
10:48
«Освоили 600 миллионов»: ФАС РФ заподозрила картель на создании интеллектуальной транспортной системы Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:58
В Волгоградской области почтальон обнаружил обожженный труп женщиныСмотреть фотографии
09:27
Дождь со снегом и шторм: какая погода ждет волгоградцев на выходныхСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде ищут экипаж для депутата Госдумы за 1 миллион рублейСмотреть фотографии
07:51
Волгоградским депутатам и чиновникам с 1 января 2023 года проиндексируют оклады на 8%Смотреть фотографии
21:45
Сорвалась первая попытка продажи «Волгоградвзрывпрома»Смотреть фотографии
20:59
В ЦПКиО Волгограда строят концертный купол для звезд шоу-бизнесаСмотреть фотографии
20:37
Волгоградская область лидирует в рейтинге Минэкономразвития РФСмотреть фотографии
20:14
США ввели санкции против губернатора БочароваСмотреть фотографии
20:04
Волгоградца оштрафовали за наклеенную листовку против СВО на двери администрацииСмотреть фотографии
19:10
Как возводили единственный в России памятник чекистам: в Волгограде открылась выставка «Щит и меч Сталинграда»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:00
Дело – жесть: под Волгоградом второй раз подряд без заморочек осудили мужчину за «кражу»Смотреть фотографии
17:13
Неисправимого водителя в Волгоградской области отправили за пьянство в колониюСмотреть фотографии
17:07
Осталась без присмотра: в Волгограде 3-летней девочке оторвало руку в овощном цехуСмотреть фотографии
16:14
Это рывок: Бочаров и Сорокин дали оценку дорожному ремонту в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:54
«Он до сих пор в стрессе»: в Волгоградской области собака прокусила 6-летнему мальчику лицоСмотреть фотографии
 