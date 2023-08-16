Борьба с коррупцией 16.08.2023 22:03
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16.08.2023 22:03
Перед судом в Ворошиловском районе Волгограда предстанет 27-летний преподаватель техникума, который обвиняется в служебном подлоге и получении взятки через посредника за незаконные действия, передает V102.RU.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, по двум статьям УК РФ (ч. 1 ст. 292 УК РФ и ч. 3 ст. 290 УК РФ) обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.
По материалам дела, в декабре 2022 года преподаватель объявил студентам о проведении зачета по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности», который не был включен в учебный план. За его прохождение мужчина предложил передать ему по 1 тысячи рублей. В итоге он получил так 17 тысяч рублей и внес в зачетные книжки заведомо ложные сведения о сдаче зачета.
Вину обвиняемый признал частично. Прокуратура посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд.
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