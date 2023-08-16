



Уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на оказание соцуслуг пожилым гражданам в рамках нацпроекта «Демография», возбуждено в Волгограде. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мошенничество было вскрыто в ходе прокурорской проверки.

Установлено, что сотрудники одной из АНО оказывали социальные услуги пожилым гражданам на дому и в медицинских учреждениях, отчитывались за свою работу в соцзащите для получения субсидии, которая выделялась по нацпроекту. Они получали деньги за бытовой уход, гигиенические услуги и прочее. Однако, как выяснилось, когда старики находились в больнице на стационарном лечении такие услуги им не оказывались.

- В то же время в учреждение социальной защиты населения были представлены недостоверные сведения об оказанных социальных услугах, в связи с чем организации в качестве субсидии выплачены денежные средства в размере более 22 тысяч рублей, - рассказала Черединина.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). На данный момент известно, что такие услуги в больнице не предоставлялись троим старикам.

По данным информагентства, в деле фигурирует АНО «Покров». Основным видом деятельности организации является предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам.



