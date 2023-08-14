Расследования

Зарезавшего пассажира 20-летнего лодочника отправили в СИЗО в Волгограде

Расследования 14.08.2023 17:29
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14.08.2023 17:29


В Волгограде Красноармейский районный суд избрал меру пресечения 20-летнему местному жителю, которого подозревают в убийстве мужчины. По информации СУ СК России по Волгоградской области, молодой человек, осуществляя перевозки на лодке,  в ходе конфликта с одним из пассажиров нанес ему не менее четырех ударов ножом, ставших смертельными. 

Как ранее сообщала официальный представитель регионального следственного управления СК России Дарья Буянова, преступление было совершено 12 августа вечером на лодочной станции на берегу Волги в Красноармейском районе Волгограда. Жертвой 20-летнего лодочника стал 46-летний мужчина. 

Сообщалось, что с лодочной станции полуживого волгоградца доставили в больницу, где он в скором времени скончался, несмотря на усилия врачей. 

– По ходатайству следователя СКР в отношении 20-летнего фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 октября 2023 года, – сообщила Дарья Буянова 14 августа. – Следователями и криминалистами проводится комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. 

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