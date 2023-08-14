В Волгограде 20-летний лодочник зарезал мужчину из-за конфликта

В Красноармейском районе Волгограда на лодочной станции зарезали 46-летнего мужчину. Как сообщает V102.RU со ссылкой на СУ СКР по региону, поводом к расправе послужил конфликт между погибшим и 20-летним лодочником.

— Следственный отдел по Красноармейскому району Волгограда возбудил уголовное дело по факту смерти 46-летнего мужчины, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — По подозрению в совершении указанного преступления сотрудниками СКР в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ задержан 20-летний молодой человек.

По предварительным данным, вечером 12 августа 2023 года на лодочной станции на берегу Волги в Красноармейском районе Волгограда между потерпевшим и 20-летним молодым человеком произошел конфликт, связанный с перевозкой 46-летнего мужчины и его компании друзей на лодочном такси, которым управлял подозреваемый и его отец.

В ходе ссоры фигурант дела, используя нож, нанес им около четырех ударов в различные части тела оппонента. Несмотря на оказанную медпомощь, потерпевший скончался в больнице. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении 20-летнего молодого человека меры пресечения в виде заключения под стражу.

— Помимо этого, в ближайшее время в соответствии с УПК подозреваемому предъявят обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, — добавила Буянова.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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