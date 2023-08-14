В Волгограде 15-летняя девочка вонзила нож в 42-летнюю тетю

Расследования 14.08.2023 11:30
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14.08.2023 11:30
В Волгограде 15-летняя школьница стала фигуранткой уголовного дела после того, как напала с ножом на свою тетю. Как сообщила V102.RU официальный представитель СУ СК по Волгоградской области Дарья Буянова, криминальная драма разыгралась накануне, 13 августа, в одной из квартир дома №57 по проспекту Университетский.
42-летняя женщина пришла в гости к своим родственникам. Но через некоторое время между ней и 15-летней племянницей произошла ссора. Школьнице не понравились высказанные в ее адрес претензии, она схватила нож и нанесла тете один удар в область груди с левой стороны.
Потерпевшая была немедленно госпитализирована. Врачи до сих пор борются за ее жизнь.
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