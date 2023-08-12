В Волгограде ликвидировали пожар в заброшенном здании катка

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
Расследования 12.08.2023 19:14
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12.08.2023 19:14
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
Пожарные ликвидировали пожар, который сегодня, 12 августа, вспыхнул на улице Никитина в заброшенном здании крытого ледового катка. Об этом сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области.
Напомним, сообщение о пожаре поступило в 18-07 ч. Горела кровля на площади около 300 кв.м. Локализовали очаг возгорания в 18-58 ч, а ликвидировали - в 19-15 ч. Погибших и пострадавших нет.В одноэтажном неэксплуатируемом здании располагался каток. Однако он закрылся еще осенью 2020 года, не пережив пандемию.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
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