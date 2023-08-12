В Кировском районе Волгограда вспыхнул ледовый каток

Происшествия 12.08.2023 18:46
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12.08.2023 18:46
В Кировском районе Волгограда в эти минуты горит крытый ледовый каток, расположенный на улице Никитина. Как сообщили V102.RU очевидцы, почти вся площадь катка объята пламенем. Местные жители жалуются на едкий запах.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре в Кировском районе поступило в 18-07 ч.
- На улице Никитина горит кровля неэксплуатируемого здания на площади 300 кв.м. На месте работают сотрудники 1-ПСО. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, - пояснили в ведомстве. - Угрозы жилым постройкам также нет.
Напомним, крытый ледовый каток на улице Никитина закрылся осенью 2020 года. Это пришлось сделать по причине снижения количества посетителей из-за ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса. С той поры он не функционировал.
Скриншот группы Жесть Волгограда VK.com
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