ГУ МВД: в ДТП с Toyota-перевертышем в центре Волгограда пострадал один человек

В ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102» сообщили первую информацию о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого на площади Ленина перевернулась Toyota Camry. По сведениям полицейских, в аварии пострадал один человек.

– В 17:25 напротив дома №31 по проспекту Ленина произошло столкновение автомашины Mitsubishi Lancer под управлением 49-летнего водителя и автомобиля Toyota Camry, за рулем которого находился 61-летний мужчина, – пояснили в пресс-службе главка МВД по Волгоградской области. – В результате произошло опрокидывание Toyota Camry, водитель этой иномарки доставлен в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции находятся на месте происшествия. Подробности ДТП в ГУ МВД сообщат после выяснения всех обстоятельств.

Напомним, что в результате ДТП в Волгограде вынужденно приостановлено движение троллейбусов №№ 8К и 9, продолжают курсировать троллейбусы с возможностью автономного хода.

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