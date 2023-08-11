



В администрации Волгограда ИА «Высота 102» сообщили о временной приостановке движения троллейбусов №№ 8К и 9 в связи с дорожно-транспортным происшествием. По информации мэрии, продолжают перевозить пассажиров троллейбусы на автономном ходу.





– В настоящее время в результате стороннего ДТП, произошедшего рядом с перекрестком проспекта Ленина и ул. 13-й Гвардейской затруднено движение на крайней правой и средней полосах в сторону Ворошиловского района, – сообщили в администрации города. – Троллейбусы с возможностью автономного хода, работающие на маршрутах №№8а и 10а, продолжают выполнять предусмотренные рейсы, объезжая данный участок.





Напомним, на площади Ленина сегодня, 11 августа, около 17.00 в результате ДТП иномарка Toyota Camry перевернулась на крышу. ИА «Высота 102» опубликовало фотографии с места аварии.