«Троллейбусы высаживают пассажиров»: в Волгограде на пл. Ленина Toyota перевернулась на крышу

В Центральном районе Волгограда около 17.00 11 августа в результате дорожно-транспортного происшествия Toyota Camry перевернулась на крышу. По информации читателей ИА «Высота 102», из-за происшествия остановилось движение троллейбусов. По не подтвержденным на этот час данным, в ДТП пострадали три человека.





– Самого момента столкновения мы не видели, подъехали на остановку уже после того, как все случилось. В этот момент несколько мужчин пытались перевернуть Toyota обратно на колеса, но пока что у них ничего не вышло. Кто-то говорит, что пострадавших трое, кто-то, что пятеро. К месту аварии уже приехали полицейские и скорая помощь, – сообщают очевидцы.





Волгоградцы также добавляют, что пассажирам троллейбусов, направлявшимся в сторону Ворошиловского района, приходится покидать салоны и пересаживаться на другой транспорт.

– Похоже, что временно движение троллейбусов будет приостановлено, – добавляют волгоградцы.





ИА «Высота 102» запросило комментарий в ГУ МВД России по Волгоградской области по факту данного ДТП. Добавим, что на месте также находятся сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области.





Фото: ИА «Высота 102»

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