Расследования

УФСБ: в Волгограде задержали 41-летнего пособника радикальных исламистов

Расследования 11.08.2023 09:35
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11.08.2023 09:35


Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области выявили и задержали местного 41-летнего жителя, причастного к финансированию террористической группировки. Как сообщает V102.RU, мужчина оказывал помощь радикальным исламистам.

— При проведении ОРМ установлено, что задержанный перечислял денежные средства члену МТО «Хаят Тахрир Аш-Шам»* для приобретения амуниции, медикаментов и предметов первой необходимости, — пояснили информагентству в пресс-службе областного главка УФСБ. — Следственный отдел УФСБ в отношении мужчины возбуждил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Уточняется, что Центральный районный суд Волгограда избрал волгоградцу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

*«Хайят Тахрир аш-Шам» — радикальная исламистская группировка, участвующая в сирийской гражданской войне — признана террористической и запрещена на территории РФ. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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