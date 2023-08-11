УФСБ: в Волгограде задержали 41-летнего пособника радикальных исламистов

Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области выявили и задержали местного 41-летнего жителя, причастного к финансированию террористической группировки. Как сообщает V102.RU, мужчина оказывал помощь радикальным исламистам.

— При проведении ОРМ установлено, что задержанный перечислял денежные средства члену МТО «Хаят Тахрир Аш-Шам»* для приобретения амуниции, медикаментов и предметов первой необходимости, — пояснили информагентству в пресс-службе областного главка УФСБ. — Следственный отдел УФСБ в отношении мужчины возбуждил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Уточняется, что Центральный районный суд Волгограда избрал волгоградцу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

*«Хайят Тахрир аш-Шам» — радикальная исламистская группировка, участвующая в сирийской гражданской войне — признана террористической и запрещена на территории РФ.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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