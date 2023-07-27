Оперативники УФСБ России по Волгоградской области задержали 40-летнего жителя Котельниковского района, который распространял в интернете фейки о Вооруженных Силах Российской Федерации в рамках специальной военной операции. Как сообщили V102.RU в региональном управлении ФСБ, кроме того, мужчина активно транслировал в соцсетях идею смены власти в родном районе.





– Задержанный официально нигде не работал, но вел активную деятельность в социальных сетях, где в различных группах и на форумах негативно высказывался в отношении руководства и политического курса страны, – рассказали в управлении ФСБ России. – Он заявлял о необходимости Котельниковского автономного округа или Котельниковской Республики со своими органами власти, банковской системой и валютой.

Известно, что ранее задержанного котельниковца уже привлекали к ответственности за аналогичные призывы по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ. Ему было назначено наказание в виде обязательных работ.

– В отношении жителя Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207.3 УК России – публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказание добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, – уточняют в управлении.