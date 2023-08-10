Расследования

Суд снова разбирается в споре между волгоградцем и ЦУМом из-за люксовых вещей

Расследования 10.08.2023 17:45
0
10.08.2023 17:45


В Волгограде Дзержинский районный суд сегодня, 10 августа, приступил к рассмотрению гражданского дела по иску местного жителя Станислава Анохина к ОАО «ТД ЦУМ». Напомним, волгоградец требует защитить потребительские права. Одновременно суд рассмотрит встречный иск ЦУМа с требованием признать недействительной покупку люксовых вещей на сумму 2,35 млн рублей.

Ранее ИА «Высота 102» рассказывало о том, что житель Волгограда за 2787 рублей в июле 2021 года через мобильное приложение ОАО «Торговый дом ЦУМ» приобрел 19 товарных позиций. Цены на «распродаже» колебались от 19 до 129 рублей. Однако радость Станислава Анохина была недолгой – в тот же день ЦУМ уведомил его о невозможности доставки товаров якобы из-за отсутствия ряда позиций. При этом деньги мужчине не вернули. В августе клиент направил претензию, в ответ на которую ОАО сообщило о техническом сбое на сайте и предложило выкупить товар по полной стоимости – в размере 2,35 млн рублей.

Житель Волгограда направился в суд, чтобы защитить свои права потребителя, однако там ему в этому отказали. Позже Волгоградский областной суд, а за ним и Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставили решение Дзержинского районного суда Волгограда без изменения. Тогда волгоградец обратился в Верховный суд – и тот встал на сторону покупателя. Таким образом, районный суд приступает к рассмотрению дела повторно. 

Уточняется, что Станислав Анохин просит суд возложить на ОАО «ТД ЦУМ» обязанность заключить с ним договор купли-продажи мужской одежды и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда.

– Сегодня в судебном заседании представитель ОАО «ТД ЦУМ» заявил ходатайство о назначении по делу судебной оценочной экспертизы. Суд в удовлетворении ходатайства отказал, – сообщили 10 августа в пресс-службе Дзержинского районного суда. – Также представитель торгового дома заявил ходатайство о необходимости истребования доказательств, подтверждающих оплату товаров. Суд указанное ходатайство удовлетворил, обязав Станислава А. представить банковскую выписку о перечислении денежных средств на счет ОАО «ТД ЦУМ». 

Следующее судебное заседание состоится 31 августа.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
10.08.2023 15:29
Расследования 10.08.2023 15:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2023 13:45
Расследования 10.08.2023 13:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2023 11:29
Расследования 10.08.2023 11:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.08.2023 15:00
Расследования 09.08.2023 15:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.08.2023 13:49
Расследования 09.08.2023 13:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.08.2023 07:56
Расследования 09.08.2023 07:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2023 18:01
Расследования 08.08.2023 18:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2023 15:21
Расследования 08.08.2023 15:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2023 12:52
Расследования 08.08.2023 12:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2023 11:38
Расследования 08.08.2023 11:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2023 10:53
Расследования 08.08.2023 10:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.08.2023 10:01
Расследования 07.08.2023 10:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2023 16:40
Расследования 06.08.2023 16:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2023 09:32
Расследования 06.08.2023 09:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.08.2023 08:45
Расследования 05.08.2023 08:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:34
Каждый третий житель ЮФО планирует покупать или менять жилье в ближайшие год-дваСмотреть фотографии
18:08
«Завалил дерьмом весь город и судится!»: в Волгограде общественники требуют посадок в «Ситиматике»Смотреть фотографии
17:47
Итоги в цифрах: в Волгограде «ЭкоЦентр» отчитался за убранные за 10 дней свалкиСмотреть фотографии
17:45
Суд снова разбирается в споре между волгоградцем и ЦУМом из-за люксовых вещейСмотреть фотографии
16:53
40-летний житель Камышина Роман Сихварт погиб на СВОСмотреть фотографии
16:27
Музей-панораму «Сталинградская битва» 12 августа закроют раньше времени из-за байк-шоуСмотреть фотографии
16:12
Внесены изменения по заключению договоров на обслуживание и ремонт газового оборудованияСмотреть фотографии
15:29
Куда двигаться и что строить: Андрей Бочаров провел заседание Градостроительного советаСмотреть фотографии
15:02
В комплекте выгоднее: популярные модели смартфонов по специальной цене стали доступны в билайнеСмотреть фотографии
14:59
Жителю Воронежа в больнице им. Фишера вырезали уродливую грыжу размером с арбузСмотреть фотографии
14:39
Мусор вывозят самосвалами: из руин кинотеатра «Юбилейный» в Волгограде сделают центр культуры и досугаСмотреть фотографии
14:25
Массовую вакцинацию объявили в селе Волгоградской области из-за одного козлаСмотреть фотографии
13:45
Под Волгоградом двое мужчин и женщина убили оппонента и соучастникаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:57
Чиновницы после вояжа по котельным пришли на Градсовет с Бочаровым в тапкахСмотреть фотографии
12:17
Под Волгоградом похоронили 24-летнего мобилизованного Владимира ТатариноваСмотреть фотографии
12:13
Опубликовано видео с места жуткого ДТП с КАМАЗом и мотоциклом в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:40
Под Волгоградом погиб водитель опрокинувшейся «девятки», трое в больницеСмотреть фотографии
11:34
Более 300 волгоградских выпускников уже связали свою судьбу со строительной отрасльюСмотреть фотографии
11:33
Полковник полиции Климов в суде оспаривает увольнение из УМВД ВолгоградаСмотреть фотографии
11:29
Оперативники задержали мужчину, расстрелявшего волгоградцев в кафе Black LionСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде задержали водителя КАМАЗа, раздавившего двух человек на мотоциклеСмотреть фотографии
10:12
Волгоградские силовики задержали адвоката и налоговика по делу о взятке в 2 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
09:34
«Вы с ума, что ли, посходили?»: цены на бензин и дизтопливо в Волгоградской области сделали новый рекордный скачокСмотреть фотографии
09:26
Под Волгоградом гранатометчиков вооружили для уничтожения целейСмотреть фотографии
09:05
Еще 1500 дачников «вышли из тени» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:37
Гандболистки «Динамо-Синара» встретятся с болельщиками в Волгограде 13 августаСмотреть фотографии
08:00
РПН нашел отклонения в пробах воды в трех районах ВолгоградаСмотреть фотографии
07:09
«Мы намерены создать прецедент»: потерявший старшего сына на СВО волгоградец борется за судьбу младшегоСмотреть фотографии
21:44
В мэрии ответили, кто должен чистить второстепенные дороги в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:12
Волгоградские гандболистки выиграли Игры стран СНГ в составе сборной РоссииСмотреть фотографии
 