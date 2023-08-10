Суд снова разбирается в споре между волгоградцем и ЦУМом из-за люксовых вещей

В Волгограде Дзержинский районный суд сегодня, 10 августа, приступил к рассмотрению гражданского дела по иску местного жителя Станислава Анохина к ОАО «ТД ЦУМ». Напомним, волгоградец требует защитить потребительские права. Одновременно суд рассмотрит встречный иск ЦУМа с требованием признать недействительной покупку люксовых вещей на сумму 2,35 млн рублей.

Ранее ИА «Высота 102» рассказывало о том, что житель Волгограда за 2787 рублей в июле 2021 года через мобильное приложение ОАО «Торговый дом ЦУМ» приобрел 19 товарных позиций. Цены на «распродаже» колебались от 19 до 129 рублей. Однако радость Станислава Анохина была недолгой – в тот же день ЦУМ уведомил его о невозможности доставки товаров якобы из-за отсутствия ряда позиций. При этом деньги мужчине не вернули. В августе клиент направил претензию, в ответ на которую ОАО сообщило о техническом сбое на сайте и предложило выкупить товар по полной стоимости – в размере 2,35 млн рублей.

Житель Волгограда направился в суд, чтобы защитить свои права потребителя, однако там ему в этому отказали. Позже Волгоградский областной суд, а за ним и Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставили решение Дзержинского районного суда Волгограда без изменения. Тогда волгоградец обратился в Верховный суд – и тот встал на сторону покупателя. Таким образом, районный суд приступает к рассмотрению дела повторно.

Уточняется, что Станислав Анохин просит суд возложить на ОАО «ТД ЦУМ» обязанность заключить с ним договор купли-продажи мужской одежды и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда.

– Сегодня в судебном заседании представитель ОАО «ТД ЦУМ» заявил ходатайство о назначении по делу судебной оценочной экспертизы. Суд в удовлетворении ходатайства отказал, – сообщили 10 августа в пресс-службе Дзержинского районного суда. – Также представитель торгового дома заявил ходатайство о необходимости истребования доказательств, подтверждающих оплату товаров. Суд указанное ходатайство удовлетворил, обязав Станислава А. представить банковскую выписку о перечислении денежных средств на счет ОАО «ТД ЦУМ».

Следующее судебное заседание состоится 31 августа.