Расследования

В Волжском вынесли приговор по делу о сварившихся в кипятке пенсионерах

Расследования 08.08.2023 15:21
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08.08.2023 15:21


Волжский городской суд Волгоградской области сегодня, 8 августа, вынес приговор по громкому делу – коммунальной аварии на улице Оломоуцкая, в результате которой погибли два человека. Как сообщили V102.RU в суде, приговор был вынесен в отношении двух  человек – диспетчера ООО «Волжские тепловые сети» и главного госинспектора межрегионального отдела Нижне-Волжского управления Ростехнадзора.  

Так, диспетчер осужден по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасного производственного объекта, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц) к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Главный госинспектор межрегионального отдела государственного строительного надзора Нижне-Волжского управления Ростехнадзора осужден по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, то  есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

При этом сегодняшним постановлением суда уголовное дело в отношении управляющего ООО «Тепловые сети», главного инженера ООО «Волжские тепловые сети» и лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под давлением – трубопроводов пара и горячей воды, обвиняемых  в совершении преступления, предусмотренного  частью 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Напомним, трагедия в Волжском произошла 3 января 2021 года. На перекрестке на улице Оломоуцкая в результате прорыва трубы с горячей водой под асфальтом образовалась промоина, в которую упали четыре человека. От ожогов скончались мужчины 75 и 65 лет. Сотрудник МЧС, который участвовал в спасении людей, также получил травмы. 

После произошедшего два сотрудника  «Волжских тепловых сетей» были задержаны. Делом о расследовании причин коммунальной трагедии занималось СУ СК по Волгоградской области по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина. 

Следователи выяснили, что авария произошла из-за нарушения сотрудниками ООО «Волжские тепловые сети» правил эксплуатации тепловых энергоустановок. Так, начальник теплового района №2 ООО «Волжские тепловые сети» не производил техническое освидетельствование трубопровода, в результате чего не дал указание о проведении плановых и внеплановых шурфовок с целью выявления коррозии и иных дефектов. А главный инженер не проконтролировал необходимость проведения шурфовки и технического освидетельствования на потенциально аварийном участке трубопровода, в связи с чем произошел прорыв.

После случившегося аварийный трубопровод был полностью заменен. 

Фото из архива V102.RU

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