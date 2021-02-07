Происшествия 07.02.2021 14:41
0
07.02.2021 14:41
Стремительное затопление улицы Оломоуцкой в Волжском после коммунальной аварии сняли видеокамеры. Как сообщает ИА «Высота 102», видеоролик опубликовал на своем сайте интернет-провайдер POWERNET.
Напомним, порыв трубы холодного водоснабжения диаметром 500 мм произошел сегодня в районе дома №32 по ул. Оломоуцкой. Движение по улице Оломоуцкой от пересечения с улицей Мира и до пересечения с улицей Дружбы было перекрыто полицией сразу после образования течи. Стоящие рядом дома переключили на резервное водоснабжение. В дома №30, 31 и 18 вода вернулась по такой же схеме к полудню. Аварийная ситуация устраняется, пояснили в мэрии Волжского. Движение по улице Оломоуцкая уже открыто.
Напомним, в начале января на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира произошел обвал асфальта над тепломагистралью, в результате чего два человека погибли от ожогов.
Реклама
В Волжском устраняют последствия коммунальной аварии на злополучной улице07.02.2021 12:09
Происшествия 07.02.2021 12:09
Под Волгоградом горит база стройматериалов07.02.2021 11:05
Происшествия 07.02.2021 11:05
В Волжском пустая маршрутка сбила пешехода07.02.2021 10:28
Происшествия 07.02.2021 10:28
В хуторе под Волгоградом сгорел мужчина07.02.2021 09:44
Происшествия 07.02.2021 09:44
В Урюпинске Волгоградской области в такси врезалась легковушка: двое детей в больнице06.02.2021 10:56
Происшествия 06.02.2021 10:56
В волгоградской многоэтажке потушили горящую электропроводку06.02.2021 09:42
Происшествия 06.02.2021 09:42
«Таня, меня сбила машина»: дочь погибшей в ДТП с «Росгвардией» пенсионерки – о трагедии в Волгограде05.02.2021 18:17
Происшествия 05.02.2021 18:17
Сбитая машиной Росгвардии пенсионерка умерла в больнице Волгограда05.02.2021 17:09
Происшествия 05.02.2021 17:09
«С психикой не в порядке»: после ЧП с гранатой волгоградцы рассказали о странных соседях05.02.2021 11:50
Происшествия 05.02.2021 11:50
На перекрестке в Волгограде машина снесла светофор05.02.2021 11:46
Происшествия 05.02.2021 11:46
В Советском районе Волгограда машина «Росгвардии» сбила пенсионерку05.02.2021 10:57
Происшествия 05.02.2021 10:57
Жителей многоэтажки в Волгограде эвакуировали из-за угрозы взрыва гранаты05.02.2021 09:26
Происшествия 05.02.2021 09:26
В Волгограде проверили обстоятельства гибели бетонщика на строительстве очистных сооружений05.02.2021 08:45
Происшествия 05.02.2021 08:45
«Господа, вы звери?»: в Волгограде перестреляли биркованных собак (ВИДЕО)04.02.2021 20:37
Происшествия 04.02.2021 20:37
Мстительный водитель минивэна открыл стрельбу на трассе в Волгоградской области04.02.2021 15:48
Происшествия 04.02.2021 15:48
Реклама