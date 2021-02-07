







Стремительное затопление улицы Оломоуцкой в Волжском после коммунальной аварии сняли видеокамеры. Как сообщает ИА «Высота 102», видеоролик опубликовал на своем сайте интернет-провайдер POWERNET.

Напомним, порыв трубы холодного водоснабжения диаметром 500 мм произошел сегодня в районе дома №32 по ул. Оломоуцкой. Движение по улице Оломоуцкой от пересечения с улицей Мира и до пересечения с улицей Дружбы было перекрыто полицией сразу после образования течи. Стоящие рядом дома переключили на резервное водоснабжение. В дома №30, 31 и 18 вода вернулась по такой же схеме к полудню. Аварийная ситуация устраняется, пояснили в мэрии Волжского. Движение по улице Оломоуцкая уже открыто.

Напомним, в начале января на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира произошел обвал асфальта над тепломагистралью, в результате чего два человека погибли от ожогов.



