Расследования

СК: 14-летний подросток сбежал из лагеря под Волгоградом и утонул

Расследования 06.08.2023 16:40
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06.08.2023 16:40


СУ СКР по Волгоградской области организовало проверку по факту гибели 14-летнего подростка. Как сообщает V102.RU, тело мальчика обнаружили сегодня, 6 августа. 

— По предварительным данным, 4 августа 2023 года подросток вместе со своим товарищем самовольно покинул территорию детского лагеря в селе Умет Камышинского района Волгоградской области и отправился купаться на реку Иловля в необорудованном для этого месте. В какой-то момент 14-летний мальчик скрылся под водой и не вынырнул, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — 6 августа при проведении поисковых мероприятий тело мальчика обнаружили. Телесных повреждений нет, признаков криминального характера смерти не установлено.

Уточняется, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе будет дана правовая оценка действиям сотрудников детского лагеря. 

Напомним, что трагический инцидент произошел в детском оздоровительном лагере имени Юрия Гагарина. Исчезновение школьника заметили после обеда. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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