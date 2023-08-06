СК: 14-летний подросток сбежал из лагеря под Волгоградом и утонул

СУ СКР по Волгоградской области организовало проверку по факту гибели 14-летнего подростка. Как сообщает V102.RU, тело мальчика обнаружили сегодня, 6 августа.

— По предварительным данным, 4 августа 2023 года подросток вместе со своим товарищем самовольно покинул территорию детского лагеря в селе Умет Камышинского района Волгоградской области и отправился купаться на реку Иловля в необорудованном для этого месте. В какой-то момент 14-летний мальчик скрылся под водой и не вынырнул, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — 6 августа при проведении поисковых мероприятий тело мальчика обнаружили. Телесных повреждений нет, признаков криминального характера смерти не установлено.

Уточняется, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе будет дана правовая оценка действиям сотрудников детского лагеря.

Напомним, что трагический инцидент произошел в детском оздоровительном лагере имени Юрия Гагарина. Исчезновение школьника заметили после обеда.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Читайте также:

Друг все знал и молчал. В Волгоградской области в детском лагере погиб школьник