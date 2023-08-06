Происшествия

Друг все знал и молчал. В Волгоградской области в детском лагере погиб школьник

Происшествия 06.08.2023 16:23
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06.08.2023 16:23


В Камышинском районе Волгоградской области утонул 14-летний подросток. Как сообщает V102.RU, школьник находился на отдыхе в оздоровительном лагере. 

— Несовершеннолетний самовольно покинул территорию лагеря. Его отсутствие обнаружили около 15.00. До 18.00 проводили самостоятельные поиски, после чего сообщили в полицию. Мать была уведомлена об исчезновении сына, — пояснили информагентству в администрации Камышинского района. — В 21.25 стало известно, что подросток утонул в речке. Пошел купаться с другом, стал тонуть, последний пытался его спасти, но не смог. После этого, он вернулся в лагерь и никому не рассказал о произошедшем. 

Известно, что трагический инцидент произошел в детском оздоровительном лагере имени Юрия Гагарина, расположенном западнее села Умет на берегу реки Иловля. Утонувший семиклассник приехал в лагерь из Волгограда. 

Согласно открытым данным, река огибает территорию лагеря с трех сторон, которая к тому же окружена лиственным лесом. Продажей путевок в место отдыха занимается ООО «Перспектива». По сведениям СПАРК-Интерфакс, бенефициаром и руководителем компании, предоставляющей места для краткосрочного проживания, является Андрей Варакин, некогда являвшийся председателем регионального комитета по делам молодежи — свой пост он покинул по собственному желанию в 2010 году, проработав в должности 14 лет. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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