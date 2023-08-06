Волгоградца нашли мертвым на даче рядом с удлинителем

СУ СКР по Волгоградской области организовало проверку по факту смерти мужчины в одном из дачных домиков. Как сообщает V102.RU, инцидент произошел на улице Красной в СНТ «Энергетик».
— Мужчину скончался в результате поражения электрическим током при подключении неисправного удлинителя. На теле обнаружены телесные повреждения в виде следов от воздействия электрического тока. Удлинитель имеет повреждения в виде деформации и обгорания. Признаков криминального характера смерти нет, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.
Уточняется, что инцидент произошел в селе Червленое Светлоярского района. Скончавшемуся мужчине было всего 40 лет.
Фото: архив ИА «Высота 102»
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