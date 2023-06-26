Происшествия

В Волгограде на путепроводе в Сарепте током убило 42-летнего рабочего

Происшествия 26.06.2023 08:50
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26.06.2023 08:50


42-летний рабочий погиб  в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, трагедия произошла накануне, 25 июня. Мужчина выполнял монтажные работы на путепроводе «Сарепта», когда оборвался провод ЛЭП, упав на проходящие ниже электросети железной дороги. 
Мужчина получил удар током и скончался до прибытия скорой помощи. 

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