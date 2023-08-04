В ожоговый центр Приволжского исследовательского медуниверситета Минздрава России в Нижнем Новгороде эвакуировали самолетом ИЛ-76 обгоревшего на ж/д станции в Советском районе Волгограда подростка. Как сообщает V102.RU, у несовершеннолетнего диагностированы ожоги 80% тела.





— Осуществили транспортировку 16-летнего пациента с ожогами, пострадавшего в результате электротравмы. Общая площадь повреждения составляет 80%, из них 35% — это глубокие ожоги 2-й и 3-й степени, — отметила врач анестезиолог-реаниматолог федерального центра медицины катастроф Мария Авакова. — Несовершеннолетний пострадал в Волгограде, где в больнице № 25 был принят на лечение в острейшей стадии. Состояние пациента стабилизировали и привезли в федеральный ожоговый центр города Нижний Новгород. За время транспортировки состояние пациента осталось стабильным, без ухудшения.

Напомним, что по предварительной информации, в результате инцидента на ж/д станции имени Максима Горького пострадал мужчина, не желавший переходить мостовой переход. Позже стали известны обстоятельства странного происшествия.

Фото и видео: ГУ МЧС России по Нижегородской области

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