Расследования 02.08.2023 16:27
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02.08.2023 16:27
Волгоградский областной суд смягчил наказание Аркадию Григоряну, который изрезал ножом свою бывшую девушку в Волжском, передает V102.RU.
- Судом апелляционной инстанции по ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ Григоряну А.С. признана смягчающим обстоятельством – явка с повинной, в связи с чем наказание по данной статье смягчено до 7 лет 4 месяцев, а окончательно наказание снижено до 7 лет 5 месяцев лишения свободы, - сообщили в Волжском городском суде.
Напомним, в мае этого года Волжский городской суд Волгоградской области приговорил Григоряна к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. При оглашении приговора Григорян был весел и улыбался.
По материалам дела, в декабре 2022 года в Волжском около дома №62 по ул. 40-лет Победы Аркадий Григорян подкараулил в подъезде многоэтажки свою бывшую девушку 29-летнюю Маргариту Б. Он хотел вернуть бывшую возлюбленную, постоянно преследовал волжанку и даже залезал к ней в квартиру через окно. В тот жуткий вечер он освирепел от очередного отказа и нанес Маргарите ножом не менее 35 ран.
Крики молодой женщины услышал случайный свидетель, который вызвал медиков. Ее жизнь удалось спасти лишь благодаря своевременно оказанной помощи.
Григорян попытался выехать из Волжского, однако был задержан после погони. Когда сотрудники полиции прижали его в районе шлюзов, он направил машину в воду. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался. При этом ранее Григорян привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.
Приговор вступил в законную силу.
Фото: СУ СКР по Волгоградской области
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