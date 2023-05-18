Расследования 18.05.2023 12:46
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18.05.2023 12:46
Сегодня, 18 мая, Волжский городской суд Волгоградской области вынес приговор 41-летнему Аркадию Григоряну, который жестоко расправился со своей бывшей возлюбленной. Как сообщает ИА «Высота 102», кикбоксеру назначили наказание в виде 7,5 с половиной лет в колонии. При этом расстроенным Григорян не выглядел - приговор он встретил с улыбкой.
Напомним, жуткая история произошла 20 декабря прошлого года около дома №62 по ул. 40-лет Победы. Григорян, пытаясь вернуть 29-летнюю Маргариту Б., подкараулил ее в подъезде многоэтажки, когда она возвращалась домой. Ранее он постоянно преследовал волжанку и даже залезал к ней в квартиру через окно. В тот день, услышав очередной отказ, рассвирепел, Григорян вытащил ее на улицу и накинулся на нее с ножом. Он нанес ей не менее 35 ран.
Крики молодой женщины услышал случайный свидетель, который вызвал медиков. Ее жизнь удалось спасти лишь благодаря своевременно оказанной помощи.
Сразу после произошедшего была установлена личность нападавшего, марка и номер его машины. В городе перекрыли все выезды. На следующий день Григорян попытался выехать из Волжского, однако был задержан после погони. Когда сотрудники полиции прижали его в районе шлюзов, он направил машину в воду.
От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался. При этом ранее Григорян привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.
В качестве дополнительного наказания Григоряну в течение 2 лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор в законную силу не вступил.
Фото СУ СК по Волгоградской области
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