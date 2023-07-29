Фото читателей V102.RU
Происшествия 29.07.2023 21:02
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29.07.2023 21:02
Фото читателей V102.RU
Страшная трагедия произошла сегодня, 29 июля, в Красноармейском районе Волгограда. Как рассказали V102.RU очевидцы, отец с сыном отдыхали на шлюзах 4-5 Волго-Донского канала и решили переплыть водоем. Во время заплыва одному из них стало плохо. По словам очевидцев, другой пловец пытался его спасти, но тоже пошел на дно. На место были вызваны экстренные службы.
По некоторым данным, происшествие случилось на базе отдыха "Причал".Редакция V102.RU направило запрос в СУ СК по Волгоградской области для уточнения подробностей.
Фото читателей V102.RU
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