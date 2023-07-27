Под Волгоградом ландшафтный пожар вплотную подошел к лесу

В Калачевском районе Волгоградской области вечером 27 июля разгорелся крупный ландшафтный пожар. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, огонь вплотную подошел к лесным насаждениям в восьми километрах севернее Калача-на-Дону.





– Ландшафтный пожар вышел с территории военного полигона, имеется угроза лесу, – сообщил собственный источник информагентства. – На месте работают представители лесничества с трактором для опашки.

О силах и средствах ГУ МЧС, задействованных при тушении данного пожара, ИА «Высота» запросило комментарий в пресс-службе главка.

Еще один ландшафтный пожар зафиксирован в Городищенском районе Волгоградской области. Там со стихией борются недалеко от Песковатки. Впрочем, сообщается, что угрозы населенному пункту пока нет.

По не подтвержденной официально информации, к этому часу огнем охвачено уже 50 гектаров сосняка и 40 гектаров смешанного леса.