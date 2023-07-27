Под Волгоградом шесть часов тушат пожар возле полигона Минобороны

В Калачевском районе Волгоградской области шесть часов продолжается тушение крупного ландшафтного пожара, вспыхнувшего сегодня днем в 14.33. Как ранее сообщало V102.RU, огонь с военного полигона перекинулся на лес в восьми километрах севернее Калача-на-Дону.

— На тушение брошены силы военных, пожарных, лесников. Подогнали пять водовозов, каждый по шесть «кубов», экскаватор с ковшом. Около 60 человек пытаются справиться с огнем, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах.

В свою очередь в ГУ МЧС России по Волгоградской области отмечают, что горит сухая трава. При этом не уточняется площадь пожара.

— На месте работают расчеты 39-й пожарно-спасательной части. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, — добавили в спасательном ведомстве.

Еще один ландшафтный пожар зафиксирован в Городищенском районе. Там с огненной стихией сражаются недалеко от Песковатки. Впрочем, сообщается, что угрозы населенному пункту пока не наблюдается. По не подтвержденной официально информации, к этому огнем охвачено около 50 гектаров сосняка и 40 гектаров смешанного леса.

В региональном главке МЧС пояснили, что сигнал о возгорании в Городищенском районе поступил спустя два часа после первого – в 16.50.

— Горит сухая растительность. На месте работает группировка сил и средств ГУ МЧС России по Волгоградской области. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, — прокомментировали в областном главке МЧС.

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